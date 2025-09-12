Cómo eliminar el moho de la goma del lavarropas con un truco casero

Con un par de ingredientes simples, podés eliminarlo de manera efectiva sin recurrir a productos químicos.

Hoy 08:32

El moho en la goma del lavarropas es un problema que afecta a muchas personas. La humedad constante, junto con los restos de jabón y detergente, crea el ambiente perfecto para que crezcan hongos y bacterias, lo que genera malos olores y perjudica el lavado de la ropa. Afortunadamente, existe una solución casera y económica para mantener esa zona limpia y libre de moho, sin necesidad de recurrir a productos químicos.

Ingredientes necesarios:

Bicarbonato de sodio

Vinagre blanco

Estos dos ingredientes básicos, presentes en casi todas las casas, son suficientes para limpiar la goma de forma eficaz y natural.

Paso a paso para eliminar el moho:

Preparar la pasta de bicarbonato: Mezclá el bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta espesa. Este será el primer paso para atacar el moho. Aplicar la pasta en la goma: Si podés, retirá ligeramente la goma de los pliegues más visibles o simplemente abrila. Colocá la pasta de bicarbonato sobre las zonas afectadas por el moho, asegurándote de cubrir bien todos los pliegues. Frotar la goma: Usá un paño húmedo o una esponja para frotar la goma y remover la suciedad superficial. Esto ayudará a aflojar el moho y las bacterias. Añadir vinagre: Verté un poco de vinagre blanco sobre la pasta de bicarbonato. Al hacerlo, notarás una reacción efervescente que descompondrá el moho y eliminará las bacterias. Esperar y enjuagar: Dejás que la mezcla actúe durante unos 10 a 15 minutos para que tenga tiempo de hacer efecto. Luego, pasá un paño húmedo para retirar los restos de la mezcla y secá bien la goma con un paño limpio. Dejá la puerta del lavarropas abierta para permitir que el aire circule y se seque por completo.

Consejos clave para prevenir el moho en el futuro:

Dejá la puerta abierta después de cada lavado para permitir que la goma se seque completamente y evitar la acumulación de humedad.

después de cada lavado para permitir que la goma se seque completamente y evitar la acumulación de humedad. Limpiá la goma regularmente , al menos una vez al mes, aunque no veas moho visible. Esto ayudará a prevenir su aparición.

, al menos una vez al mes, aunque no veas moho visible. Esto ayudará a prevenir su aparición. No uses demasiado detergente ni suavizante , ya que los residuos de estos productos pueden contribuir al crecimiento de hongos y bacterias.

, ya que los residuos de estos productos pueden contribuir al crecimiento de hongos y bacterias. Realizá un lavado de limpieza mensual con vinagre o productos específicos para lavarropas, usando agua caliente. Esto ayudará a mantener el aparato limpio y libre de residuos.

Siguiendo estos simples pasos y consejos, podrás mantener la goma del lavarropas libre de moho y con un olor fresco, asegurando un lavado más efectivo y saludable para tu ropa.