Cómo eliminar el moho de la goma del lavarropas con un truco casero

Con un par de ingredientes simples, podés eliminarlo de manera efectiva sin recurrir a productos químicos.

Hoy 08:32
Moho en lavarropas

El moho en la goma del lavarropas es un problema que afecta a muchas personas. La humedad constante, junto con los restos de jabón y detergente, crea el ambiente perfecto para que crezcan hongos y bacterias, lo que genera malos olores y perjudica el lavado de la ropa. Afortunadamente, existe una solución casera y económica para mantener esa zona limpia y libre de moho, sin necesidad de recurrir a productos químicos.

Ingredientes necesarios:

  • Bicarbonato de sodio
  • Vinagre blanco

Estos dos ingredientes básicos, presentes en casi todas las casas, son suficientes para limpiar la goma de forma eficaz y natural.

Paso a paso para eliminar el moho:

  1. Preparar la pasta de bicarbonato: Mezclá el bicarbonato de sodio con un poco de agua hasta formar una pasta espesa. Este será el primer paso para atacar el moho.
  2. Aplicar la pasta en la goma: Si podés, retirá ligeramente la goma de los pliegues más visibles o simplemente abrila. Colocá la pasta de bicarbonato sobre las zonas afectadas por el moho, asegurándote de cubrir bien todos los pliegues.
  3. Frotar la goma: Usá un paño húmedo o una esponja para frotar la goma y remover la suciedad superficial. Esto ayudará a aflojar el moho y las bacterias.
  4. Añadir vinagre: Verté un poco de vinagre blanco sobre la pasta de bicarbonato. Al hacerlo, notarás una reacción efervescente que descompondrá el moho y eliminará las bacterias.
  5. Esperar y enjuagar: Dejás que la mezcla actúe durante unos 10 a 15 minutos para que tenga tiempo de hacer efecto. Luego, pasá un paño húmedo para retirar los restos de la mezcla y secá bien la goma con un paño limpio. Dejá la puerta del lavarropas abierta para permitir que el aire circule y se seque por completo.

Consejos clave para prevenir el moho en el futuro:

  • Dejá la puerta abierta después de cada lavado para permitir que la goma se seque completamente y evitar la acumulación de humedad.
  • Limpiá la goma regularmente, al menos una vez al mes, aunque no veas moho visible. Esto ayudará a prevenir su aparición.
  • No uses demasiado detergente ni suavizante, ya que los residuos de estos productos pueden contribuir al crecimiento de hongos y bacterias.
  • Realizá un lavado de limpieza mensual con vinagre o productos específicos para lavarropas, usando agua caliente. Esto ayudará a mantener el aparato limpio y libre de residuos.

Siguiendo estos simples pasos y consejos, podrás mantener la goma del lavarropas libre de moho y con un olor fresco, asegurando un lavado más efectivo y saludable para tu ropa.

