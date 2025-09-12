Un asesor de LLA ratificó las denuncias de Diego Spagnuolo sobre corrupción y habló sobre los audios

En su testimonio, Cerimedo confirmó que el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, le había revelado la existencia de un esquema de corrupción en el organismo.

El fiscal Franco Picardi convocó este jueves a Fernando Cerimedo, asesor de La Libertad Avanza (LLA), a declarar en la causa por presuntos pedidos de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS). En su testimonio, Cerimedo confirmó que el extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, le había revelado la existencia de un esquema de corrupción en el organismo, y también ratificó que tenía conocimiento del contenido de los famosos audios que desataron el escándalo.

En declaraciones previas, Cerimedo había asegurado que conocía los audios y había calificado a Spagnuolo como un “muy amigo” suyo. “El tipo está hablando en un bar, no entiendo cómo se animó a hablar así en un lugar público, no es una operación compleja. Alguien lo tenía guardado y lo usaron en época de elecciones”, declaró Cerimedo en una entrevista con Splendid AM 990.

El testimonio de Cerimedo se enmarca en el escándalo que involucra a Spagnuolo, quien en los audios filtrados de una conversación privada lo acusó de ser responsable de grabarlo sin su consentimiento. En el gobierno, circulan dos hipótesis sobre cómo llegaron a hacerse públicos los audios. La primera sugiere que Cerimedo y el empresario de medios Franco Bindi habrían orquestado la filtración del material. La segunda plantea que el propio Spagnuolo podría haberse grabado a sí mismo y luego haber filtrado los audios.

Cerimedo, quien es un reconocido consultor político especializado en comunicación digital, también tuvo un breve paso como asesor del Gobierno en estrategias digitales, pero su relación con el Ejecutivo se enfrió meses atrás, especialmente tras su participación en la causa Libra, cuando comenzó a criticar públicamente al Gobierno. A pesar de las acusaciones que lo vinculan con la filtración de los audios, Cerimedo niega haber grabado o filtrado el material.

En su testimonio ante el fiscal, Cerimedo admitió haber mantenido conversaciones confidenciales con Spagnuolo, quien, según su relato, le confiaba detalles sobre las irregularidades dentro de la ANDIS. Las declaraciones de Cerimedo, junto con las de Spagnuolo, apuntan a una compleja trama de corrupción que sigue tomando fuerza en el ámbito judicial y político.