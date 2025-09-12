De la mano de Cerúndolo y Etcheverry, Argentina le ganó los dos primeros partidos a Países Bajos por Copa Davis

Fran superó 7-6 y 6-1 a Botic van de Zandslchulp en el segundo punto. En el primer turno, Etcheverry venció 6-4 y 6-4 a Jesper de Jong.

Hoy 14:48

Argentina inició su camino en los Qualifiers de la Copa Davis como visitante con un contundente triunfo de Tomás Etcheverry. En el partido que abrió la serie ante Países Bajos en Groningen, Tommy no dio lugar a dudas y sacó del camino a Jesper de Jong en dos sets.

El argentino dio el primer paso para el elenco albiceleste con un 6-4 en el primer set ante el jugador que salió como raqueta número 1 del combinado europeo. El actual 64° del ranking ATP afrontó una segunda manga contra el 79° del mundo que vio repartirse quiebres del servicio de un lado y del otro. Finalmente, el jugador sudamericano de 27 años celebró una reñida victoria con un 6-4 en la segunda manga que le demandó una extensa batalla con su saque.

Con la certeza de que Argentina no llegará en desventaja al sábado, donde se definirá la serie con el dobles y los otros dos singles, Francisco Cerúndolo saltará ahora a la cancha para toparse con Botic van de Zandslchulp en el segundo partido pautado para el viernes.

LA PREVIA DE LA COPA DAVIS

Argentina sigue su andar en esta Copa Davis 2025 y ahora deberá enfrentarse ante una parada brava contra los Países Bajos este viernes 12 de septiembre en Groningen en busca de obtener el boleto a las finales del certamen que se jugarán en noviembre próximo.

El seleccionado nacional, con Javier Frana a la cabeza, está compuesto por Francisco Cerúndolo (21°), Francisco Comesaña (61°) y Tomás Etcheverry (64°) en singles, mientras que para los dobles, cuenta con uno de los recientes campeones del US Open en esa especialidad, Horacio Zeballos (5°), quien estará acompañado por Andrés Molteni (19°).

Por su parte, el equipo naranja dispone de la presencia de Jesper De Jong (79°), Botic Van De Zandschulp (82°) y Guy Den Ouden (147°) y sus doblistas son Sem Verbeek (48°) y Sander Arends (23°).

Etcheverry será quien abra la serie para el combinado albiceleste cuando se enfrente ante Jesper De Jong, mientras que luego de dicho encuentro será el turno de Cerúndolo, quien se medirá contra Botic Van De Zandschulp para cerrar la jornada del viernes.

Se jugará al mejor de cinco partidos, que se desarrollarán al mejor de tres sets, donde cuatro encuentros serán en la modalidad de singles y el restante de dobles. El país ganador avanzará al Final 8 del certamen, donde Italia es el único clasificado al momento por ser el campeón defensor del trofeo.

Partidos del viernes de Argentina vs. Países Bajos en la Copa Davis 2025: horario y dónde ver en vivo

Viernes 12 de septiembre