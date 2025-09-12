Detienen al principal sospechoso del asesinato de Charlie Kirk, según informó Trump

Donald Trump anunció la captura del presunto responsable del asesinato de Charlie Kirk, destacando que el sospechoso fue entregado por alguien cercano al caso. El presidente solicitó la pena de muerte para el tirador.

Hoy 09:45

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el presunto asesino del activista de ultraderecha Charlie Kirk fue detenido. “Con un alto grado de certeza, lo tenemos bajo custodia”, sostuvo.

Según declaró el mandatario en una entrevista con Fox News, alguien “muy cercano” al sospechoso lo entregó.

Trump dijo que un pastor involucrado en las fuerzas del orden supuestamente reconoció al tirador.

Luego el mandatario abogó por la pena de muerte para el tirador: “Espero que lo declaren culpable y que le impongan la pena de muerte. Lo que hizo... Charlie Kirk era la mejor persona y no se merecía esto".