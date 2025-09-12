Ingresar
Trágica muerte del actor Yu Menglong al caer de un edificio

La muerte trágica del actor Yu Menglong, quien se hizo famoso por "Eternal Love", ha conmocionado a sus seguidores y a la industria cinematográfica. El actor cayó desde un edificio a la edad de 37 años.

Hoy 09:59
Yu Menglong

Gran parte de China está conmocionada por la pérdida de una de sus máximas figuras. El actor y cantante Yu Menglong, conocido por la serie Eternal Love de Netflix, murió a los 37 años tras caer de un edificio.

La repentina tragedia dejó en shock a la gran comunidad de seguidores que tenía en las redes sociales chinas, tras la confirmación oficial de lo que ocurrió.

Con profundo pesar, anunciamos que nuestro querido Menglong falleció el 11 de septiembre. La policía descartó cualquier delito. Esperamos que descanse en paz y que sus seres queridos se mantengan fuertes”, escribió el equipo de prensa del actor en la aplicación Weibo.

De acuerdo a lo que publicó el diario británico Daily Mail, el actor se cayó desde un edificio que tenía una gran altura en Beijing. Estaba en el departamento de un amigo, junto a varias personas.

Los trascendidos aseguran que Menglong se habría encerrado en una de las habitaciones del departamento a las 2 para ir a dormir. Un vecino que paseaba con su perro y vio el cuerpo fue el que avisó a la Policía.

La investigación, de cualquier manera, sigue en curso, a pesar de que las autoriades hayan comentado de que no hay evidencias de un crimen.

