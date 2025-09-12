El asesino de John Lennon solicitó por decimocuarta vez la libertad condicional tras 45 años del crimen

El pedido fue nuevamente rechazado en su intento por obtener la libertad condicional. El crimen, ocurrido en 1980, sigue siendo un hito trágico en la historia de la música.

Hoy 10:02

Mark David Chapman, el hombre responsable del asesinato de John Lennon, solicitó por decimocuarta vez la libertad condicional, un pedido que fue denegado por las autoridades. La solicitud fue realizada en una entrevista con la junta de libertad condicional el pasado 27 de agosto, a casi 45 años del crimen ocurrido el 8 de diciembre de 1980, cuando Lennon, de 40 años, fue asesinado a tiros a las puertas de su departamento en Nueva York.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Chapman, de 70 años, se encuentra detenido en el Centro Correccional Green Haven en Beekman, Nueva York, cumpliendo una condena de 20 años a cadena perpetua por homicidio en segundo grado. A pesar de haber expresado arrepentimiento en diversas ocasiones, las autoridades han decidido que no es apto para su liberación.

En su última entrevista con la junta, Chapman admitió nuevamente la naturaleza egoísta de su crimen. “Lo asesiné porque era muy, muy, muy famoso y esa es la única razón. Buscaba muchísimo, muchísimo, muchísimo, muchísimo mi propia gloria. Muy egoísta”, explicó durante una audiencia en 2020. En una de las audiencias previas, incluso llegó a expresar que merecía la pena de muerte por lo que hizo.

Chapman se acercó a Lennon el mismo día del asesinato para pedirle que le autografiara una copia de su último álbum, Double Fantasy, y poco después, disparó fatalmente contra el ex-Beatle cuando llegaba a su hogar acompañado de su esposa, Yoko Ono.

Aunque Chapman ha solicitado la libertad condicional en varias ocasiones desde su encarcelamiento, siempre ha sido rechazado. El Departamento de Correcciones y Supervisión Comunitaria de Nueva York informó que el ex-asesino podrá presentar nuevamente su solicitud de libertad condicional en febrero de 2027, cuando se cumplan 47 años desde el asesinato de Lennon.

El caso de Mark David Chapman sigue siendo uno de los más mediáticos y controversiales de la historia criminal de Estados Unidos, debido a la magnitud del crimen y la figura de la víctima, cuya muerte dejó una marca imborrable en la historia de la música y la cultura popular.