Noah, el pequeño que conquista las redes sociales con su impresionante cabellera

A los cinco meses, Noah ha cautivado a miles de usuarios en redes sociales con su melena negra y voluminosa. Su madre, Liliana Yáñez, comparte cómo la viralidad y la atención pública han cambiado su vida.

Hoy 10:05

A sus cinco meses de edad, Noah se ha convertido en un fenómeno en las redes sociales, gracias a su impresionante melena negra que ha conquistado a miles de usuarios. Su madre, Liliana Yáñez, residente de Oregón, comenzó a compartir videos espontáneos de su hijo en TikTok, donde rápidamente ganó popularidad. Su peculiar cabellera, que resalta por su volumen y remolino, ha generado tanto reacciones divertidas como afectuosas en línea, y la familia se ha visto envuelta en la viralidad que acompaña al pequeño.

Liliana relata a PEOPLE cómo la atención ha impactado su vida diaria: “Por suerte, solo ha recibido comentarios y reacciones positivas en público”, explica. Cada vez que la familia sale a la calle, la atención sobre Noah es inmediata. “¡Ahora estoy mentalizada para cuando tenemos que ir a la tienda o sacar a los niños a dar un paseo!” comenta Liliana, quien, a pesar de lo abrumada que se siente por el interés, se adapta cada vez más a la sobreexposición.

La viralización comenzó con los videos en TikTok, donde la madre registra el adorable aspecto de Noah, y pronto se transformó en una sensación. Sin embargo, la exposición digital no ha estado exenta de inconvenientes. Aunque la mayoría de las reacciones han sido positivas, Liliana admite que las redes sociales pueden ser un ambiente complejo: “A la gente no le gusta ser grosera a través de una pantalla ni hacer comentarios innecesarios cuando tanta gente es amable y divertida”, explica. En respuesta a los pocos comentarios negativos, ella no duda en actuar: “¡Yo simplemente bloqueo a los que he pillado e ignoro al resto!”

A pesar de la creciente popularidad de su hijo, Liliana sigue manejando la privacidad familiar con cuidado. Aunque se siente agradecida por el cariño recibido, el desafío de mantener un equilibrio entre la vida pública y privada sigue presente. En cuanto al cuidado de la cabellera de Noah, la madre asegura que no sigue ninguna rutina estricta, “¡La verdad es que no hago nada especial ni tengo ninguna rutina!”, comenta con una sonrisa. A veces, utiliza champú de lavanda o manzanilla, y para el peinado, confiesa que el cabello de Noah es un reto: “La verdad es que es un poco difícil peinarlo porque tiene tantos mechones y un remolino tan fuerte que tengo que usar mucha gomina o no se queda en su lugar.”

La madre ha aprendido a aceptar la singularidad del cabello de Noah tal como es. En lugar de buscar un peinado elaborado, prefiere usar agua y dejar que su cabello se seque al aire, permitiendo que su volumen natural brille.

En cuanto al futuro, Liliana anticipa que, aunque los cortes de pelo serán inevitables, no tiene prisa. “¡Definitivamente empezaría con pequeños cortes!”, comenta, recordando cómo un corte alteró la textura del cabello de su primer hijo. Para Noah, planea evitar un corte drástico en el futuro, especialmente ahora que su melena es tan preciada. Y si llega el momento de cortar su cabello, Liliana ya ha decidido que guardará un recuerdo especial de su singular cabellera, algo que siempre recordará con cariño.