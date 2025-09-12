Violenta gresca con machete en San Pablo dejó un joven herido

Tras un intercambio de amenazas, ambos iniciaron una violenta pelea en la que uno de ellos terminó con dos cortes en la cabeza.

Hoy 10:21

En la noche del jueves, personal de la Comisaría Comunitaria N°50, de Termas de Río Hondo, intervino en un grave hecho de violencia ocurrido en la localidad de San Pablo, departamento Río Hondo, donde un hombre resultó lesionado tras una pelea con arma blanca.

El episodio se produjo alrededor de las 21:40 en un bar de comidas de la zona, donde testigos relataron que un joven que se encontraba compartiendo una mesa con una mujer fue sorprendido por otro sujeto que llegó al lugar a bordo de una motocicleta, portando un machete. Tras un intercambio de amenazas, ambos iniciaron una violenta pelea en la que uno de ellos terminó herido en la cabeza.

La víctima, identificada como Exequiel Yonathan Sánchez, de 29 años, domiciliado en Cañada de la Costa, fue trasladada inicialmente en un automóvil por un grupo de personas y posteriormente asistida por una ambulancia del Centro Integral de Salud de Termas de Río Hondo (CIS).

El informe médico señala que presentaba dos heridas cortantes en la parte superior de la cabeza, siendo atendido por las doctoras Melisa Espeche y Graciela Torres. Sin embargo, Sánchez se negó a recibir sutura y a continuar con la asistencia médica, además de manifestar que no radicaría denuncia en contra de su agresor.

Según se supo, el atacante habría sido identificado como un hombre oriundo de la misma localidad, con quien mantenía un conflicto de vieja data.

El hecho quedó en manos de la fiscalía a cargo del Dr. Rafael Zanni, quien dispuso la instrucción de una información sumaria, la incorporación del certificado médico y que se aguarde una eventual denuncia por parte del damnificado. En caso de que esta se concrete, se ordenará la aprehensión del acusado en la vía pública.