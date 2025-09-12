Panadero detenido en Loreto por abuso sexual a una joven bajo los efectos de sustancias químicas

El acusado, de 46 años, fue detenido tras la denuncia presentada por la familia de la víctima, quien debió ser hospitalizada por las lesiones. La policía secuestró varios elementos vinculados al hecho.

Hoy 10:44

Un hombre de 46 años, de profesión panadero, fue detenido en la noche de ayer tras ser acusado de abuso sexual por una adolescente de 16 años en la ciudad de Loreto.

Según la denuncia formalizada por los familiares de la joven, el acusado habría utilizado un químico para someter a la víctima, quien fue trasladada a un hospital local para recibir atención médica.

Fuentes de la Policía local confirmaron la detención del sospechoso luego de un operativo realizado durante la noche, tras la denuncia de los familiares. Durante el procedimiento, se secuestraron varios elementos vinculados al caso, incluyendo una camioneta y prendas de vestir que están siendo analizadas por los investigadores.

La causa está siendo investigada por la Justicia, que trabaja en el análisis de las pruebas obtenidas. El acusado, quien aún no ha sido formalmente imputado, se encuentra bajo custodia policial mientras se desarrollan los procedimientos judiciales.

Los familiares de la víctima han solicitado que el caso avance con rapidez y que se haga justicia por el abuso sufrido por la joven.