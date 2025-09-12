Prisión preventiva para dos mujeres acusadas del millonario robo a Julio Daher

Nahir Sarmiento y Johana Ranzi fueron detenidas en el marco de la investigación por el robo de 250 millones de pesos al contador santiagueño. La causa sigue en desarrollo con prófugos buscados a nivel nacional.

Hoy 10:41

El juez Gastón Merino resolvió este jueves dictar prisión preventiva para Nahir Sarmiento y Johana Ranzi, acusadas de participar en el robo de 250 millones de pesos al contador Julio Daher. La resolución fue notificada recientemente a todas las partes involucradas en la causa.

El golpe, que llamó la atención por su espectacularidad, tuvo lugar en marzo pasado en las oficinas de Daher, ubicadas en calle 24 de Septiembre, en la capital de Santiago del Estero.

Según la investigación a cargo de la Fiscalía, el robo fue planificado y ejecutado por seis hombres oriundos de Santa Fe, quienes contaron con la colaboración clave de las dos mujeres: Sarmiento, de La Banda, y Ranzi, de Cañada de Gómez (Santa Fe).

La causa continúa su desarrollo, con prófugos aún buscados a nivel nacional, mientras la Justicia santiagueña trabaja para esclarecer el millonario atraco y determinar la participación de cada uno de los involucrados.