Mikey Madison cierra un 2025 increíble: fue elegida como embajadora de Dior

La actriz ganadora del Oscar se convierte en la primera embajadora oficial de la firma francesa, consolidando su estatus como ícono del cine y la moda.

Hoy 11:21

Mikey Madison, protagonista de Anora y flamante ganadora del Oscar a la Mejor Actriz, ha sido elegida por Jonathan Anderson como la primera embajadora oficial de Dior. La actriz, que arrebató el galardón a Demi Moore en un desenlace sorprendente, ha consolidado su lugar en el Olimpo de Hollywood.

Jonathan Anderson, director creativo de la Maison, destacó en un comunicado exclusivo con WWD: “Mikey Madison es una actriz increíblemente talentosa. Su enfoque empático refleja a la perfección la casa Dior y estoy extremadamente emocionado de trabajar juntos”.

La relación de Madison con Dior se había mostrado previamente en la gala de los Oscar, donde apareció con un elegante Dior Couture vintage de 1956, liderando las listas de las mejor vestidas de la noche más importante del cine.

Trayectoria cinematográfica

Mikey Madison ha brillado tanto en cine como en televisión. Participó en la película Érase una vez en Hollywood, de Quentin Tarantino, reuniendo a Leonardo DiCaprio y Brad Pitt, y tuvo un papel destacado en la serie Better Things, disponible en Disney+. Sin embargo, 2025 ha sido su año más destacado, gracias a su rol en Anora, una reinventada versión de la historia de Cenicienta, que se llevó cinco estatuillas en los Oscar y la Palma de Oro en el Festival de Cannes.

El trabajo de Madison en la película ha sido elogiado tanto por la crítica como por el público, multiplicando sus apariciones en medios y consolidando su perfil internacional. Su estilo, elegante y sofisticado, también ha llamado la atención de la prensa especializada y los amantes de la moda.

Con la combinación de talento, carisma y elegancia, Mikey Madison no solo se establece como una de las actrices más solicitadas de 2025, sino que también se consolida como un referente de estilo y moda a nivel mundial, con un futuro que promete seguir brillando tanto en Hollywood como en la industria de la moda.