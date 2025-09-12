Ingresar
III Jornada Provincial de Instrumentadores Quirúrgicos 2025: Un evento de alto nivel en Santiago del Estero

Este sábado 20 de septiembre, profesionales y estudiantes de la salud se darán cita en el Salón Auditorio Dr. Ramón Carrillo para participar de una jornada de formación y actualización en el ámbito quirúrgico

Hoy 11:27
III Jornada Provincial

La Asociación Civil Santiagueña de Instrumentadores Quirúrgicos (A.C.S.I.Q.) organiza la III Jornada Provincial de Instrumentadores Quirúrgicos 2025, un evento que reunirá a destacados profesionales de la salud para disertar sobre los avances más recientes en cirugía y técnicas percutáneas.

La jornada, destinada a estudiantes, docentes y profesionales de la salud, se llevará a cabo el próximo sábado 20 de septiembre, a partir de las 8:00 horas, en el Salón Auditorio Dr. Ramón Carrillo, ubicado en el Ministerio de Salud de Santiago del Estero.

El evento contará con disertaciones de reconocidos especialistas en diversas áreas quirúrgicas. Entre los temas que se abordarán destacan:

  • Abordaje percutáneo y laparoscópico en la patología Pectus Excavatum: Cirugía de Nuss y cuidados emocionales para el paciente quirúrgico.
  • Materiales en cirugía percutánea: Técnicas y procedimientos utilizados en quirófano.
  • Cirugía de Bentall de Bonno: Tratamiento para endocarditis bacteriana en aorta bicúspide y dilatación de la aorta ascendente.
  • Nuevas tendencias en cirugía de pierna, tobillo y pie, así como en microcirugía y transferencia nerviosa.

Los participantes también tendrán la oportunidad de profundizar en los cuidados emocionales para el paciente quirúrgico y la importancia del manejo adecuado de los materiales en cirugía percutánea.

La jornada está dirigida a estudiantes, docentes y profesionales de la salud, incluyendo áreas de medicina, enfermería y equipos de salud tanto de instituciones públicas como privadas.

Los interesados en participar pueden obtener más información e inscribirse comunicándose con la Lic. Iris Peralta al teléfono 3855-241220 o enviando un correo electrónico a sgodelesteroacsiq@gmail.com.

Este evento promete ser una excelente oportunidad para actualizar conocimientos, intercambiar experiencias y fomentar el desarrollo profesional en el ámbito quirúrgico.

