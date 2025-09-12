Real Madrid no piensa ceder a Mastantuono para el Mundial Sub-20

El DT Xabi Alonso fue tajante al ser consultado por la presencia del juvenil en la Selección Argentina. El torneo en Chile arranca el 27 de septiembre.

Hoy 11:38

El Real Madrid no cederá a Franco Mastantuono para disputar el Mundial Sub 20 de Chile con la Selección Argentina. Así lo confirmó el técnico Xabi Alonso, quien fue directo al marcar que el crack de 18 años permanecerá en el club.

"Si depende de nosotros, se queda con nosotros", sentenció el entrenador al ser consultado sobre la chance de liberar al juvenil. Con esto, Placente pierde la posibilidad de contar con uno de los talentos más prometedores del plantel.

La AFA, como es habitual en este tipo de torneos, mantiene negociaciones con los clubes para lograr las cesiones, aunque el reglamento no obliga a las instituciones a liberar futbolistas. Ya en el Mundial 2023 en Argentina, Javier Mascherano sufrió bajas sensibles como Alejandro Garnacho, Nico Paz y Facundo Buonanotte.

En esta ocasión, el Madrid repite su postura: Mastantuono, que sumó minutos en las primeras fechas de La Liga y empieza a ganar espacio en el primer equipo, será pieza clave para la temporada. Además, el azuleño viene de vestir la camiseta 10 de la Selección Mayor en la derrota ante Ecuador por Eliminatorias, en reemplazo de nada menos que Lionel Messi.

La Selección Argentina Sub 20 debutará el 28 de septiembre ante Cuba en Valparaíso, por el Grupo D que también comparte con Australia e Italia. La Copa del Mundo juvenil se jugará hasta el 19 de octubre en suelo chileno.