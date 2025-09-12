Nico González fue presentado en Atlético de Madrid: “Hice fuerza para llegar acá”

El delantero argentino llegó a préstamo desde Juventus con compra obligatoria. En conferencia, habló de su vínculo con el Cholo Simeone, la adaptación al vestuario colchonero y sus ilusiones para esta etapa.

Hoy 12:31

El Atlético de Madrid oficializó la llegada de Nicolás González, quien dejó la Juventus de Italia para sumarse al equipo del Cholo Simeone. El atacante vestirá la camiseta número 23 y se unirá a la nutrida legión argentina del conjunto colchonero.

En su presentación, González mostró toda su ilusión: “Esto es el Atlético de Madrid y tenemos que estar lo más arriba posible peleando por todo. Tengo muchas ganas de que llegue el partido de mañana y demostrar en el campo. Hice fuerza para llegar aquí. Confió en mí y ahora me toca responder dentro de la cancha”.

El bicampeón de América contó además detalles de la charla con Simeone: “Es uno de los mejores del mundo. Me dijo las cosas que quería de mí y le respondí que estoy completamente de acuerdo. Ahora me toca demostrarlo en el campo”.

La adaptación parece ser rápida gracias a la fuerte presencia argentina en el plantel. “Ya me siento parte de esta familia. Entreno con jugadores de gran nivel que son muy buenas personas. La afición también me transmite ese cariño”, aseguró.

En el vestuario compartirá equipo con Julián Álvarez, Thiago Almada, Nahuel Molina, Giuliano Simeone y Juan Musso. “Sentir la voz argentina es otra energía. Llegar al club, estar con el mate... Muy feliz”, remarcó el flamante refuerzo rojiblanco.