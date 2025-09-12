Margot Robbie deslumbra en Londres con un vestido transparente en homenaje a Giorgio Armani

La actriz regresó a la alfombra roja tras convertirse en madre, protagonizando un momento viral en la avant premier de A Big Bold Beautiful Journey.

Hoy 13:00

Margot Robbie volvió a brillar en la alfombra roja y lo hizo con un look que ya se volvió tendencia mundial. La actriz australiana, que acaba de convertirse en madre de su primer hijo junto a su esposo Tom Ackerley, eligió un vestido de alta costura de Giorgio Armani, translúcido y bordado con piedras, para la avant premier de su nueva película en Londres.

El diseño, confeccionado sobre una base color nude con escote en “V” y breteles finos, dio la ilusión de una segunda piel. Estaba completamente cubierto por bordados de pedrería, mostacillas y lentejuelas que formaban figuras geométricas y florales en tonos plateados, rosados, violetas y celestes. El brillo acompañaba cada movimiento de la actriz, realzando el efecto transparente del vestido.

Según The Telegraph, tanto Robbie como su estilista Andrew Mukamal habrían elegido esta pieza como homenaje al legendario Giorgio Armani, fallecido la semana pasada a los 91 años.

Una película con magia y romance

La cita en Londres fue la presentación oficial de A Big Bold Beautiful Journey, el nuevo drama romántico con tintes de fantasía dirigido por Kogonada (Columbus, After Yang).

La historia, escrita por Seth Reiss (The Menu), sigue a Sarah (Robbie) y David (Colin Farrell), dos desconocidos que coinciden en una boda y atraviesan puertas mágicas que los llevan a revivir momentos clave de su pasado. A través de esos recuerdos y heridas, ambos descubren la posibilidad de transformar su futuro.

El elenco también reúne a Kevin Kline, Phoebe Waller-Bridge, Lily Rabe, Jodie Turner-Smith, Hamish Linklater, Billy Magnussen, Sarah Gadon, Brandon Perea, Lucy Thomas, Yuvi Hecht, Calahan Skogman, Jacqueline Novak, Jennifer Grant y Shelby Simmons.

El filme llegará a las salas de Estados Unidos el 19 de septiembre, y se espera que tenga gran repercusión tanto por su historia como por el imponente regreso de Margot Robbie al centro de la escena de Hollywood.