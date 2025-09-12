Impacto en el atletismo: Erriyon Knighton fue sancionado con 4 años por doping

El velocista estadounidense de 21 años dio positivo por epitrenbolona y el TAS lo apartó de toda competencia internacional. Quedará fuera del Mundial de Tokio y de las próximas temporadas.

Hoy 13:05

El velocista estadounidense Erriyon Knighton, una de las grandes promesas del atletismo mundial, fue sancionado con cuatro años de suspensión tras confirmarse un positivo por dopaje. La decisión fue tomada por el Tribunal de Arbitraje Deportivo (TAS), que comunicó la inhabilitación internacional del atleta de 21 años.

El caso se originó en marzo de 2024, cuando un control fuera de competencia detectó epitrenbolona, un esteroide anabólico. En un primer momento, Knighton había sido absuelto por un tribunal estadounidense que aceptó su defensa basada en una supuesta contaminación alimentaria por consumo de carne. Eso le permitió incluso competir en los Juegos Olímpicos de París, donde fue cuarto en la final de 200 metros.

Sin embargo, la Agencia Mundial Antidopaje (WADA) y World Athletics apelaron aquella resolución, y tras una audiencia en Lausana en junio, el TAS concluyó que no había pruebas que respaldaran la teoría de contaminación involuntaria. De esta manera, la sanción quedó firme y el período de inhabilitación se extenderá hasta 2028, descontando los meses de suspensión provisional ya cumplidos.

Knighton, especialista en 200 metros, había ganado bronce en el Mundial de Eugene 2022 y plata en Budapest 2023, resultados que lo perfilaban como el sucesor de los grandes velocistas estadounidenses. Ahora, su proyección queda en pausa y no podrá estar en el Campeonato Mundial de Tokio que comienza este 13 de septiembre.

La resolución del TAS también incluyó la suspensión provisional de la etíope Diribe Welteji, subcampeona mundial de 1.500 metros en Budapest, quien está siendo investigada por una presunta negativa a entregar una muestra. Estos casos forman parte de una serie de medidas que reflejan la estricta vigilancia antidopaje en las competencias internacionales.