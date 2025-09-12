El gobernador Zamora inauguró una escuela, un polideportivo y entregó viviendas sociales en Fernández

El acto central se realizó en el flamante establecimiento educativo, donde se realizó la entrega de tablets para los alumnos del Centro Educativo Integral “Alicia Moreau de Justo”.

Hoy 14:03

El gobernador Gerardo Zamora dejó formalmente inaugurada este viernes la nueva Escuela Primaria N° 1.251; también entregó 6 viviendas sociales y habilitó el Complejo Polideportivo y Natatorio Cubierto en la ciudad de Fernández, cabecera del departamento Robles.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Luego de haber sido recibido por el intendente Víctor Araujo, el mandatario junto con el vicegobernador Carlos Silva Neder; el jefe de Gabinete, Elías Suárez, y el subsecretario de Promoción Humana del Ministerio de Desarrollo Social, Ernesto Fernández, se dirigieron a la casa del vecino Marcelo Concha, donde se hizo la entrega simbólica a todas las familias beneficiadas por el programa de Viviendas Sociales que, en este caso fueron ejecutadas con la colaboración de la Municipalidad de Fernández y las cooperativa de Trabajo La Banda Construye; Trabajo San Andrés y La Ecológica.

En este marco, Zamora resaltó: “El programa prevé que a través de estas organizaciones comunales y asociaciones se pueda construir en el lugar donde está la vivienda precaria, y en ese contexto llevamos casi 32.000 viviendas ya construidas y entregadas. Estas seis son parte de esa cantidad y miles de viviendas más que se siguen construyendo”.

Además aseguró que el programa continuará “hasta que no quede ninguna familia santiagueña sin su techo digno”.

Posteriormente, se sumaron a la comitiva los ministros de Obras Públicas, Aldo Hid, y de Educación, Mariela Nassif. También la presidente del Consejo General de Educación, María Elena Herrera, y el secretario de Obras Públicas, Jorge Zuaín, para dejar inaugurado el edificio de la Escuela N° 1251, donde 94 alumnos recibirán una educación de calidad, con las mismas herramientas que los niños de toda la provincia. El edificio cuenta con aulas completamente equipadas, laboratorio, patio, biblioteca y una sala de informática.

La visita prosiguió por el Complejo Polideportivo y Natatorio, junto con el secretario de Deportes, Carlos Dapello, en cuyas instalaciones se puso en funcionamiento un natatorio semi-olímpico, una cancha de paddle y otra de hockey. A su vez en el predio se desarrollan espacios verdes para fomentar el deporte al aire libre y en constante interacción con la naturaleza. El complejo posee además espacios para vestuarios y servicios higiénicos.

El acto central se realizó en el flamante establecimiento educativo, donde se realizó la entrega de tablets para los alumnos del Centro Educativo Integral “Alicia Moreau de Justo”, a través del programa “Conectando con vos” junto con la directora Provincial de Discapacidad, Rosana Romero.

En este marco, la directora de la Escuela N° 1.251, María de los Ángeles Gerez, destacó la importancia de este nuevo espacio “donde se sembrará futuro donde cada niño y cada niña podrá construir sus sueños y encontrar oportunidades, ya que la educación es el motor del progreso”.

También resaltó el compromiso del gobernador con la educación, que “lo han convertido en el verdadero protagonista del cambio que vive hoy nuestra provincia. Gracias a su gestión hemos visto transformaciones concretas y colmadas de esperanza y oportunidades para todos los santiagueños”.

“Hoy, esta escuela es el símbolo de su gobierno que apuesta a la igualdad al progreso y a la dignidad de cada persona”, remarcó.

A su turno, Zamora envió un afectuoso saludo a los docentes que el 11 de septiembre celebraron su día, porque “de todo corazón se lo merecen”, al resaltar su compromiso con la construcción de un futuro mejor para los santiagueños.

Luego, al referirse al moderno edificio inaugurado, dijo: “Estas obras educativas deben tener una visión igualadora, para que todos los alumnos y los docentes tengan el mismo nivel de acceso, equipamiento y condiciones académicas para que no haya estudiantes de primera, de segunda, ni de tercera. La igualdad educativa es fundamental y ese es el fundamento de nuestra inversión”.

También aseguró que al finalizar el ciclo lectivo 2025 “todas las escuelas de la provincia tendrán acceso a internet”.

En referencia al nuevo polideportivo, ratificó el deporte como una política de Estado al afirmar que también se encuentran en plena ejecución otros polideportivos en distintos puntos de la provincia. “Y los seguiremos haciendo para que todos nuestros jóvenes tengan acceso al deporte, porque de esa manera se alejan de las cuestiones perniciosas”, expresó.

Además, anunció que el Gobierno va a colaborar con el municipio de Fernández para que se entregue un vehículo para el traslado de los alumnos del Centro Educativo Integral “Alicia Moreau de Justo”.

Para terminar, dijo: “El mayor compromiso es que todos los santiagueños estemos unidos, trabajando por el futuro de nuestra patria, y de nuestra patria chica, que tiene que crecer, desarrollarse, con posibilidades para todos”.