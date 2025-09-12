Messi entrenó con normalidad y Mascherano confirmó que jugará ante Charlotte

El DT de Inter Miami contó que el descanso le vino bien al capitán, quien seguramente será titular en el partido del sábado, clave en las aspiraciones de las Garzas en la MLS.

La decisión de Lionel Messi de no viajar a Ecuador con la Selección Argentina fue bien recibida en Inter Miami, que afronta un partido clave el sábado ante Charlotte por la MLS. El capitán se entrenó con normalidad toda la semana y será titular en el equipo de Javier Mascherano.

“Leo está bien. Por suerte pudo descansar después de varios partidos y sobre todo tras la lesión que tuvo. Se puso de acuerdo con Scaloni para no viajar y trabajó toda la semana con nosotros de la mejor manera. Estará listo para mañana”, aseguró el entrenador de Las Garzas en conferencia de prensa.

Después de la victoria 3-0 frente a Venezuela en las Eliminatorias, Messi confirmó que no estaría en Guayaquil. “Decidimos que descanse. Vengo de una lesión que me dejó parado 15 días y me cortó el ritmo. Ahora quiero prepararme bien para lo que viene, que es importante: nos jugamos la MLS, un objetivo clave. Espero terminar bien el año y arrancar fuerte la pretemporada”, explicó el rosarino.

La lesión muscular sufrida ante Necaxa en agosto condicionó a Messi durante varias semanas, por lo que optó por priorizar su recuperación y enfocarse en el cierre de temporada con el equipo de Fort Lauderdale.

Por otra parte, Mascherano también se refirió a la sanción que recibió Luis Suárez tras su agresión a un asistente en la final de la Leagues Cup. El uruguayo fue castigado con seis partidos en esa competición y tres encuentros más en la MLS.

El DT evitó profundizar en la polémica: “Aceptamos la decisión de la MLS. El club ya se manifestó y Luis también. Lo que debíamos hablar lo hicimos en privado y le dimos un cierre al tema, más allá de que no nos gustó cómo terminó el partido contra Seattle”.