Tras un robo a un sacerdorte en Campo Gallo, la policía secuestró dinero y aprehendió a un hombre

La Policía secuestró dinero, una tablet y otros elementos vinculados al hecho. El sospechoso, identificado como Verón, había realizado gastos por más de $1,5 millones. Quedó detenido a disposición de la Justicia.

Hoy 16:48

En el marco de una investigación por un robo denunciado por un sacerdote de la ciudad, personal de la Comisaría Comunitaria N° 18 de Campo Gallo llevó adelante tareas investigativas que culminaron con el secuestro de dinero y la detención de un hombre.

Durante los procedimientos, efectivos de la Sección Robos y Hurtos realizaron entrevistas en distintos puntos de la ciudad, logrando establecer que un vecino había recibido una mochila de parte de un sujeto de apellido Verón. En su interior había una prenda de vestir y una tablet.

Posteriormente, los investigadores constataron que el mismo individuo había realizado una compra en un corralón por la suma de $550.000, y además entregado $1.000.000 a un constructor local como adelanto para trabajos en su vivienda.

Puesta en conocimiento la Fiscalía interviniente, se dispuso el secuestro de los elementos y del dinero, mientras que la Jueza de Control y Garantías ordenó la detención de Verón, quien quedó alojado en sede policial a disposición de la Justicia.