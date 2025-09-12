Frías: Fuerzas Especiales de la Policía rescataron a una mujer en una situación crítica y detuvieron a su captor

El Comité de Crisis intervino rápidamente junto a negociadores, psicólogos y fiscales para garantizar la seguridad de la víctima y los vecinos.

Hoy 22:51

El Comité de Crisis conformado para el evento, tras evaluar la situación, a través de un equipo de negociadores, psicólogos y fiscales, permitió la rápida intervención del grupo especial para la resolución del caso, rescatando a una mujer que permanecía privada de su libertad por su agresor.

Alrededor de las 10:30, cuando la víctima luego de pasar la noche en la casa de sus progenitores buscando resguardo ante las reiteradas amenazas de su pareja; decidió volver a su vivienda de alquiler ubicada en el Barrio Yapeyú junto a su madre y sus dos hijos menores de edad. Fue allí, donde al ingresar se encontró con el agresor, que se hallaba en el interior del domicilio. Ante la angustia y la necesidad de intentar escapar, su ex pareja la tomó por la fuerza, la amenazó con un arma blanca, obligándola a ingresar al interior de la vivienda.

Ante esta situación, efectivos del Departamento de Seguridad Ciudadana N° 7 de Frías acudieron de inmediato, conformando el primer anillo de seguridad en torno al domicilio.

De inmediato, las máximas autoridades de Jefatura Central de Policía comisionaron a un Oficial Superior al lugar con personal de las Fuerzas Especiales que se hicieron cargo de la situación.

El comité de crisis y su evaluación para la resolución de la situación

Minutos más tarde se constituyó en el lugar el Comité de Crisis integrados por fuerzas especiales, USAR 26, negociadores, psicólogos, fiscales, quienes conformaron la primera línea de intervención.

La labor de los negociadores fue la de establecer contacto con el agresor, trabajando bajo protocolos previamente establecidos para este tipo de emergencias.

De esta manera, se articularon dos anillos de acción, claramente definidos: el primer anillo, compuesto por los especialistas, entre ellos el equipo táctico, psicólogos y negociadores, quienes entablaron diálogo directo con el agresor atrincherado; y el segundo anillo, integrado por personal de la Departamental 7, encargado de resguardar el perímetro y garantizar la seguridad de los vecinos, manteniendo a la comunidad al margen de la situación de riesgo.

Las operaciones de las fuerzas especiales para rescatar a la mujer

El momento de gran tensión se vivió a las 16:30, cuando las fuerzas especiales tomaron la decisión de irrumpir en la vivienda, para reducir al agresor quien se encontraba en el dormitorio. En la rápida intervención lograron reducirlo, quitarle el arma blanca y rescatarla.

La mujer, quien se encontraba en un estado de shock y nerviosismo, fue trasladada al hospital local para su atención y contención, encontrándose en condiciones estables. Mientras que el agresor, también fue derivado al nosocomio bajo custodia policial, quedando posteriormente a disposición de la Justicia.

Antecedentes del agresor

El individuo detenido cuenta con un historial de hechos vinculados a violencia de género y abuso sexual en contra de su ex pareja.

Cabe destacar que la actual víctima disponía de un botón antipánico como medida de resguardo, aunque no lo activó durante el desarrollo del episodio en cuestión.

La exitosa resolución del caso fue posible gracias al rápido accionar del Comité de Crisis, quien evaluó la situación y dio intervención a las fuerzas especiales bajo un estricto protocolo de seguridad, que priorizan en todo momento la protección de las víctimas, la contención de la comunidad y el respeto por la vida.