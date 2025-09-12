El dólar subió casi $100 en la semana, cerró a $1453 y quedó al borde del valor máximo fijado por el Gobierno

La divisa oficial registró el incremento más alto del año y quedó a $19 del límite superior de la banda de flotación. En el Banco Nación avanzó $85 y el blue trepó $55, en un contexto de incertidumbre política tras las elecciones en Buenos Aires.

Hoy 18:11

El dólar oficial trepó $98 en el mercado mayorista esta semana y cerró en $1453. Así, quedó a solo $19 del valor máximo fijado por el esquema de bandas de flotación, que para este viernes era de $1472. A ese nivel, el Banco Central (BCRA) está habilitado a vender, incluso, los dólares del FMI.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

En el segmento minorista, el último valor del dólar en Banco Nación fue de $1465. En la semana, esa cotización redondeó un alza de $85 y en lo que va del mes avanzó $105. En el mercado paralelo, el dólar blue aumentó $55 en la semana y finalizó en $1425.

“El ajuste experimentado en esta semana es el más alto del año en curso y reflejó la tendencia dominante de la demanda de divisas que llevó los precios a alcanzar nuevos máximos históricos", sostuvo Gustavo Quintana, operador de PR Corredores de cambio. Y advirtió: “Es muy probable que en la semana próxima la cotización del dólar alcance el límite superior de la banda de flotación, con la expectativa del mercado de testear la reacción oficial”.

La suba del dólar se dio en un contexto de mayor incertidumbre política, después de la contundente victoria del peronismo en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. La distancia con respecto a los candidatos oficialistas casi triplicó los cinco puntos de ventaja que descontaba el mercado y generó dudas sobre la performance de La libertad avanza en octubre.

Al inicio de la semana, el Gobierno tuvo una ayuda “extra” del campo. “Estos días el agro jugó un rol clave como oferente: mientras el promedio diario de liquidaciones del sector fue de US$58 millones la semana pasada, en los dos primeros días de esta semana escaló a US$161 millones”, señaló Portfolio Personal Inversiones.

Los exportadores no solamente buscaron aprovechar la suba del dólar para cerrar la venta al exterior, sino también ahorrar una parte de las retenciones, que se pagan al tipo de cambio del día anterior, es decir, el viernes previo a las elecciones.

Pasado ese efecto por única vez, las liquidaciones del agro retomaron el nivel habitual para la época y la oferta genuina de dólares se retrajo con fuerza. Al contrario, la demanda -especialmente, por cobertura- se mantuvo firme e impulsó la cotización.