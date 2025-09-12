El escritor Bernardo Stamateas se presentará en el Óvalo del Parque Sur

Será el próximo lunes con el apoyo de Cultura de la municipalidad.

Con el auspicio de la Municipalidad de la Capital, el reconocido escritor y conferencista Bernardo Stamateas se presentará en Santiago del Estero el próximo lunes 15 de septiembre a las 20 horas en el Óvalo del Parque Sur, con entrada libre y gratuita.

Autor bestseller de numerosos libros sobre superación personal, liderazgo y relaciones humanas, Stamateas brindará una conferencia abierta a todo el público, en una oportunidad para disfrutar de sus enseñanzas y reflexiones de manera gratuita.

Este evento es organizado por el municipio en el marco de las iniciativas culturales y de desarrollo personal que se promueven para toda la comunidad.