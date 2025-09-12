Ingresar
El escritor Bernardo Stamateas se presentará en el Óvalo del Parque Sur

Será el próximo lunes con el apoyo de Cultura de la municipalidad.

Hoy 18:19
Óvalo del Parque Sur

Con el auspicio de la Municipalidad de la Capital, el reconocido escritor y conferencista Bernardo Stamateas se presentará en Santiago del Estero el próximo lunes 15 de septiembre a las 20 horas en el Óvalo del Parque Sur, con entrada libre y gratuita.

Autor bestseller de numerosos libros sobre superación personal, liderazgo y relaciones humanas, Stamateas brindará una conferencia abierta a todo el público, en una oportunidad para disfrutar de sus enseñanzas y reflexiones de manera gratuita.

Este evento es organizado por el municipio en el marco de las iniciativas culturales y de desarrollo personal que se promueven para toda la comunidad.

