Boca blindó a Leandro Brey y le renovó el contrato hasta 2029

Antes de su posible titularidad contra Rosario Central, el arquero al que Riquelme catalogó como el futuro "dueño del arco del club" firmó su extensión con una suba de la cláusula de rescisión.

Hoy 17:33

En la previa de lo que podría ser su vuelta a la titularidad después de 229 días, Leandro Brey firmó la extensión de su contrato con Boca Juniors hasta 2029. La renovación incluye una mejora salarial y un aumento de su cláusula de rescisión, que pasó de 15 a 20 millones de dólares.

Aunque su vínculo vigente caducaba recién en 2027, la dirigencia xeneize decidió adelantarse a posibles ofertas por una de sus grandes promesas. El acto de firma estuvo encabezado por Marcelo Delgado, en representación del Consejo de Fútbol.

Meses atrás, Juan Román Riquelme ya había anticipado la confianza en el joven arquero: “Va a ser el arquero de nuestro club. Sin duda va camino a ser el dueño del arco. Parece una persona más grande, no de 20 años. No tengo dudas de que va a ser el arquero de Boca por muchísimos años. Es un arquerazo”.

Con apenas 22 años, Brey se perfila como el heredero natural de Agustín Marchesín, aunque el ex América de México continúa siendo el titular indiscutido para Miguel Ángel Russo. Sin embargo, el desgarro en el gemelo que sufrió el Uno abrió la puerta para que Brey pueda sumar minutos este domingo ante Rosario Central, en el Gigante de Arroyito.

La última práctica de la semana, sin embargo, generó incertidumbre: Marchesín respondió bien a las exigencias físicas y viaja con chances de seguir en el arco. Será Russo, ya recuperado de una infección urinaria, quien tome la decisión final.

En cualquier caso, el futuro parece claro: con esta renovación y la confianza dirigencial, Boca tiene arquero para rato.