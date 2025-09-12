Caso Libra: Javier Milei no respondió el cuestionario de la comisión investigadora

El presidente tenía plazo hasta este viernes para contestar nueve preguntas sobre su relación con la criptomoneda, pero no lo hizo. La comisión definirá los próximos pasos y también espera la respuesta de Karina Milei, citada al Congreso.

Hoy 19:41

El caso Libra sigue sumando capítulos en el Congreso. El presidente Javier Milei no respondió el cuestionario que le envió la comisión investigadora sobre su presunta participación en la promoción de la criptomoneda. El plazo para contestar venció este viernes, aunque el organismo esperará hasta el lunes para definir cómo proceder, teniendo en cuenta la investidura presidencial.

El cuestionario incluía nueve preguntas clave vinculadas a reuniones y contactos del mandatario con empresarios y referentes del proyecto Libra. Entre los nombres figuran Mauricio Novelli, Sergio Morales, Hayden Mark Davis, Manuel Terrones Godoy, Bartosz Lipinski y Peh Chyi Haur (Julián Peh), entre otros. Los legisladores también buscan determinar en cuáles de esos encuentros participó Karina Milei, secretaria general de la Presidencia.

Karina Milei, citada al Congreso por el caso Libra

La hermana del presidente deberá informar antes del miércoles si asistirá a la comisión investigadora en el Congreso o si recibirá a cinco de sus miembros en la Casa Rosada. Según las normas, Karina Milei no puede ignorar la citación.

Nuevas citaciones de funcionarios

La comisión investigadora, presidida por el diputado Maximiliano Ferraro, volvió a convocar para el martes 23 a Alejandro Melik (titular de la Oficina Anticorrupción) y María Florencia Zicavo (jefa de Gabinete del Ministerio de Justicia). Ambos se ausentaron en la última reunión “con excusas sin sustento jurídico”, según Ferraro.

También fueron citados Paul Starc, presidente de la Unidad de Información Financiera (UIF), y Roberto Silva, titular de la Comisión Nacional de Valores (CNV), quien ya se había excusado en abril.

Además, la comisión libró oficios al Ejecutivo para que entregue registros de ingresos y egresos en Casa Rosada y Olivos, agendas oficiales, minutas de reuniones, expedientes sobre Libra y el informe de la cuenta presidencial en X (ex Twitter).

“En los próximos días también se pedirá información a plataformas blockchain para identificar billeteras sospechosas y sus movimientos. La sociedad tiene derecho a la verdad”, afirmó Ferraro.

Por su parte, la diputada Sabrina Selva advirtió: “Si siguen incumpliendo, vamos a pedir auxilio al Poder Judicial para que comparezcan por la fuerza pública”.

Subcomisión con la jueza María Servini

La comisión investigadora conformó además una subcomisión de cinco diputados para articular con la justicia federal. El grupo ya envió un oficio al Juzgado 1 de Comodoro Py, a cargo de la jueza María Servini, donde tramita la causa judicial del caso Libra bajo secreto de sumario.

Los legisladores designados son Oscar Agost Carreño, Yolanda Vega, Fernando Carbajal, Sabrina Selva y Mónica Frade, esta última impulsora de la propuesta.