Empate sin goles entre Independiente y Agua y Energía en Fernández

El Aurinegro y el Energético no se sacaron diferencias por la última fecha del Torneo Clausura.

Hoy 20:24

Independiente de Fernández y Agua y Energía empataron sin goles esta tarde en la “Capital del Agro” en el marco de la décima y última fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.

El Aurinegro y el Energético no pudieron sacarse diferencias y terminaron repartiendo puntos.

Con la igualdad, Inde finalizó en el cuarto puesto de la Zona B con 16 unidades, mientras que Agua y Energía se ubica dos puestos por debajo con 11 puntos.

Programación:

Miércoles

Instituto Santiago 1-1 Güemes

Viernes

Mitre 0-2 Vélez de San Ramón

Independiente de Fernández 0-0 Agua y Energía

Atlético Forres 0-2

Domingo

Banfield vs Central Córdoba, en La Banda.

Unión Santiago vs Yanda FC, en la capital.

Villa Unión vs Sportivo Fernández, en La Banda.

Estudiantes vs Independiente de Beltrán, en Huaico Hondo.

Defensores de Forres vs Central Argentino, en Forres.

Unión de Beltrán vs Comercio, en Beltrán.

Todos los encuentros de Primera comenzarán a las 16:00, mientras que la Reserva abrirá la jornada a las 14:00.