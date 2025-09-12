Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 12 SEP 2025 | 27º
X
Somos Deporte

Empate sin goles entre Independiente y Agua y Energía en Fernández

El Aurinegro y el Energético no se sacaron diferencias por la última fecha del Torneo Clausura.

Hoy 20:24

Independiente de Fernández y Agua y Energía empataron sin goles esta tarde en la “Capital del Agro” en el marco de la décima y última fecha del Torneo Clausura de la Liga Santiagueña de Fútbol.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El Aurinegro y el Energético no pudieron sacarse diferencias y terminaron repartiendo puntos.

Con la igualdad, Inde finalizó en el cuarto puesto de la Zona B con 16 unidades, mientras que Agua y Energía se ubica dos puestos por debajo con 11 puntos.

Programación:

Miércoles

Instituto Santiago 1-1 Güemes

Viernes

Mitre 0-2 Vélez de San Ramón
Independiente de Fernández 0-0 Agua y Energía
Atlético Forres 0-2

Domingo

Banfield vs Central Córdoba, en La Banda.
Unión Santiago vs Yanda FC, en la capital.
Villa Unión vs Sportivo Fernández, en La Banda.
Estudiantes vs Independiente de Beltrán, en Huaico Hondo.
Defensores de Forres vs Central Argentino, en Forres.
Unión de Beltrán vs Comercio, en Beltrán.

Todos los encuentros de Primera comenzarán a las 16:00, mientras que la Reserva abrirá la jornada a las 14:00.

TEMAS Club Atlético Agua y Energía Club Atlético Independiente de Fernández

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Central Córdoba no pudo con Deportivo Riestra y resignó su invicto en Bajo Flores
  2. 2. Denuncian a un médico y a una clínica por la muerte de Pastor Luna en Añatuya
  3. 3. Racing se recuperó con una valiosa victoria ante San Lorenzo
  4. 4. Panadero detenido en Loreto por abuso sexual a una joven bajo los efectos de sustancias químicas
  5. 5. Fiscalía solicitó prisión perpetua para Ramón "El Negro" Roldán por el femicidio de Verónica Escobar
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT