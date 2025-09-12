River tendrá terna venezolana ante Palmeiras: los árbitros de todos los cruces de Copa Libertadores

Jesús Valenzuela estará a cargo del duelo entre el Millonario y el Verdão, mientras Wilton Sampaio se encargará de impartir justicia en el Vélez-Racing. También Lanús ya conoce al juez para la Sudamericana.

Hoy 20:24

La Conmebol anunció las designaciones arbitrales para los partidos de ida de los cuartos de final de la Copa Libertadores 2025, y todas las miradas apuntan al cruce entre River y Palmeiras, que tendrá al venezolano Jesús Valenzuela como juez principal.

El árbitro ya dirigió al Millonario en ocho oportunidades, con un balance de cinco victorias y tres derrotas. Entre los recuerdos más dolorosos aparece la eliminación a manos de Atlético Mineiro en 2024 con un 3-0 en la ida, mientras que este año estuvo en el 6-2 sobre Independiente del Valle en Núñez. Otro antecedente que genera fastidio en el hincha es el 3-1 de River ante The Strongest en La Paz en 2023, donde sancionó un penal muy discutido que abrió el partido.

En los demás cruces de cuartos, la Conmebol también designó árbitros de peso. En Vélez-Racing, el brasileño Wilton Sampaio será el encargado de impartir justicia, acompañado por Bruno Pires y Bruno Boschilia. En Flamengo-Estudiantes, el colombiano Andrés Rojas estará al frente, con Alexander Guzmán y Jhon León como asistentes, y Nicolás Gallo en el VAR. En tanto, en Liga de Quito-San Pablo, habrá terna argentina: Yael Falcón Pérez será el juez, acompañado por Facundo Rodríguez y José Savorani, con Jorge Baliño en el VAR.

La agenda también incluye la Copa Sudamericana, donde Lanús recibirá a Fluminense con arbitraje del uruguayo Gustavo Tejera, secundado por Carlos Barreiro y Agustín Berisso. En el VAR estará Leodán González.