El gesto del Indio Solari hacia Lali Espósito tras su versión de un clásico de Los Redonditos de Ricota

El exlíder de Patricio Rey compartió en sus redes un fragmento de la interpretación que hizo la cantante de Vencedores vencidos en Vélez Sarsfield. Lali agotó su quinto show en el estadio y agradeció el apoyo de su público.

Hoy 20:23

El cruce artístico entre Lali Espósito y el Indio Solari generó repercusión en la música argentina. La cantante, que atraviesa un presente arrollador con la venta récord de entradas en Vélez Sarsfield, recibió un gesto de aprobación del histórico líder de Los Redonditos de Ricota.

El Indio Solari avaló la versión de Lali Espósito

Durante uno de sus conciertos en Vélez, Lali sorprendió al interpretar Vencedores vencidos, uno de los temas más emblemáticos de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota.

Lejos de la polémica que suele despertar cualquier reinterpretación de la mítica banda, el Indio Solari compartió en sus redes un fragmento de la performance, lo que fue interpretado como un respaldo explícito a la artista pop.

En respuesta, Lali dejó un “like” en la última publicación del músico en Instagram, donde se lo ve grabando en su estudio Luzbelo junto a Axel Lang, colaborador habitual y representante de Abbey Road.

Lali Espósito agotó cinco Vélez

El presente profesional de la cantante no deja de crecer. En apenas 40 minutos, agotó las entradas para su quinto recital en Vélez, programado para el 16 de diciembre. A lo largo del año ya realizó cuatro presentaciones en el estadio, consolidando su capacidad de convocatoria y la fidelidad de su público.

“Estoy muy orgullosa del laburo que hice para poder llegar hasta acá. Tener la posibilidad de hacer estadios es algo que te regala la gente, pero es una construcción artística, es un deseo cumplido”, dijo Lali en diálogo con la prensa.

La muestra artística del Indio Solari en La Plata

Mientras tanto, el Indio Solari continúa en paralelo con su faceta visual. Su exposición BRUTTO – Exposición de Arte Digital se encuentra abierta hasta el 2 de noviembre en el Centro Provincial de las Artes Teatro Argentino de La Plata, con entrada libre y gratuita.

La muestra incluye obras en distintos formatos que mezclan figuras humanas, elementos mecánicos y símbolos oníricos, en línea con el estilo crudo y distintivo que el músico ya había desarrollado en sus trabajos gráficos.

Lali sobre su presente y los rumores

En una reciente entrevista con LAM, Lali reconoció el cansancio físico que le dejaron sus shows en Vélez: “Hoy me levanté hecha concha. Fue un fin de semana intenso”, dijo entre risas.

También habló sobre su relación con Pedro Rosemblat, descartando cualquier plan de casamiento: “Ni en pedo me caso. Es un gastadero de plata, al pedo una noche”.

La artista subrayó que su carrera está guiada por la intuición: “Cuando siento que quiero hacer algo, simplemente voy a por ello. Eso casi siempre me da muy buenos resultados”.