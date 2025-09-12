Carlos Silva Neder encabezó el 132° aniversario de Villa Unión

El vicegobernador encabezó el acto en representación del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora.

En representación del gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, el vicegobernador Dr. Carlos Silva Neder, acompañado por la comisionada municipal local. Prof. Verónica Nassif, encabezó esta tarde el acto oficial por el 132° aniversario de vida institucional de la localidad de Villa Unión, en el departamento Mitre.

Previo al acto central, junto con la comitiva oficial, el Vicegobernador dejó inaugurada en el predio del Camping Municipal la Pista de Doma y destrezas criollas, y la luminaria del campo.

Durante la ceremonia, Silva Neder entregó en nombre del Gobierno de la Provincia, encabezado por el gobernador Gerardo Zamora, una ambulancia 0km a la posta sanitaria local para garantizar el servicio de salud en Villa Unión.

Asimismo, el Vicegobernador junto con la comisionada Nassif, entregaron dos viviendas municipales a sus beneficiarios, construidas con recursos propios de la comuna local.

Luego, en el acto protocolar, Silva Neder transmitióel afectuoso saludo del gobernador Gerardo Zamora y ratificó "el compromiso del Gobierno provincial con la comunidad de Villa Unión y con la gestión municipal que encabeza la comisionada Nassif".

"Ese compromiso -remarcó- es ratificado hoy con el anuncio del inicio de la construcción de esta planta potabilizadora de agua que significa una inversión de 2.300 millones de pesos, lo que dará solución a un crítico problema hídrico que padecía esta comunidad y que ahora será solucionado", puntualizó.

Luego, remarcó la importancia de que la comuna, junto con entidades intermedias locales hayan determinado el 10 de septiembre como fecha oficial de fundación de esta localidad.

"Reafirmemos este camino de progreso, desarrollo, diálogo y paz social que vive nuestra querida provincia. ¡Feliz aniversario Villa Unión!", destacó.

Por su parte, la comisionada municipal Nassif agradeció "el acompañamiento permanente del Gobierno de la Provincia, encabezado por el gobernador Zamora, para que Villa Unión se sume al camino del progreso y del desarrollo que tiene hoy todo Santiago del Estero".

En este nuevo aniversario de Villa Unión, acompañaron también: secretario Legislativo, Dr. Luis Herrera; intendentes Enrique Bertolino (Selva) y Jorge Leguizamon (Pinto); comisionados municipales denla zona; entre otras autoridades, entidades educativas, instituciones intermedias y vecinos.

En la ceremonia, se entregaron decretos de Huésped de Honor y los legisladores la declaración de interés emitida por la Cámara de Diputados de la Provincia.

En el cierre del acto, se realizó un desfile de instituciones educativas, intermedias y de fuerzas de seguridad por las calles de la localidad.