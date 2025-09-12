Maher Carrizo, en la lista de la Selección Argentina Sub-20 previa al Mundial

Diego Placente preparó un }grupo de jóvenes para el Mundial de Chile. Sin embargo, se presentan ciertos conflictos con aquellos futbolistas que juegan en el exterior o que disputan la Copa Libertadores o Sudamericana.

La Selección Argentina Sub 20, dirigida por Diego Placente, dio a conocer este viernes una nueva lista de convocados con la mira puesta en el Mundial de Chile. La nómina presenta ilusión por el recambio generacional, aunque también dos conflictos que preocupan: la cesión de futbolistas del exterior y la disponibilidad de aquellos que disputan torneos internacionales de Conmebol.

Entre los jugadores del extranjero, los que cuentan con más chances de sumarse son Claudio Echeverri (Bayer Leverkusen) y Julio Soler (Bournemouth). También podría estar Valentín Carboni, aunque todavía restan avances en las negociaciones con el Genoa, que no está obligado a prestarlo. En contrapartida, Xabi Alonso, DT del Real Madrid, fue claro respecto a Franco Mastantuono: “Si depende de nosotros, se queda con nosotros”. Situación similar atraviesan Aaron Anselmino (Borussia Dortmund) y Gianluca Prestianni (Benfica).

Respecto a los jugadores que participan de competencias internacionales, la idea es que puedan disputar la primera parte del certamen y luego regresar con sus clubes. Entre ellos figuran Santiago Lencina, Ian Subiabre y Bautista Dadín de River; Álvaro Busso, Tobías Andrada y el santiagueño Maher Carrizo de Vélez; Valente Pierani y Mikel Amondarain de Estudiantes; y Dylan Aquino de Lanús.

La Albiceleste Sub 20 debutará el 28 de septiembre ante Cuba, continuará la fase de grupos frente a Australia e Italia, y buscará llegar a la final del 19 de octubre en el estadio Nacional.