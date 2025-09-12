Secretaría de Seguridad desarrollará una plataforma digital para realizar denuncias desde celulares y computadoras

Con apoyo del gobierno provincial y en cooperación con Salta, la Secretaría de Seguridad avanzará en un sistema que permitirá a los ciudadanos denunciar delitos en línea y a la Policía trabajar en tiempo real con el Ministerio Público Fiscal, incorporando estadísticas y mapas de calor para fortalecer la prevención.

Hoy 21:56

Con el apoyo del gobierno de la provincia en materia de innovación tecnológica y modernización institucional, la Secretaría de Seguridad impulsará el desarrollo de una plataforma web que permitirá a la ciudadanía realizar denuncias de manera digital, desde cualquier dispositivo móvil o computadora.

En un viaje concretado a la provincia de Salta, la delegación santiagueña, integrada por el subjefe de policía y desarrolladores de Software, fue recibida por el Vicegobernador Antonio Marocco, el Procurador General Dr. Pedro Oscar García Castiella y equipo técnico, quienes brindaron detalles acerca del desarrollo y funcionamiento del sistema web implementado en el territorio salteño. Esta cooperación de integración federal entre provincias hermanas, forma parte de la gestión política para que Santiago del Estero desarrolle un sistema propio adaptado a sus necesidades.

Así funcionará la plataforma web en Santiago del Estero:

Los programadores diseñarán una plataforma que contemplará dos sistemas: el primero de ellos destinado a la ciudadanía, para que las víctimas de delitos puedan realizar su denuncia de manera rápida y sencilla, con videos explicativos que se darán a conocer a través de distintas aplicaciones como YouTube, Facebook, Instagram, Tik Tok entre otras

Mientras que el segundo será diseñado para el uso operativo de las dependencias policiales, compartiendo información en tiempo real con el Ministerio Público Fiscal para optimizar la gestión de los casos que, como característica, el sistema incorporará un código de barras para la identificación de cada denuncia. Así también se prevé, en el caso de no contar con internet, generar la gestión de la denuncia a través de documentos, que posteriormente serán digitalizados e incorporados a la plataforma con un registro, para garantizar la seguridad y el control del trámite realizado.

La prevención del delito a partir de esta innovación tecnológica

Con la implementación del sistema de denuncias digital, las áreas de análisis y planificación de la policía contarán con estadísticas, mapas de calor y geolocalización de los hechos. Estos datos serán de utilidad para elaborar planes de intervención policial, con objetivos claros, considerando la administración adecuada de los recursos humanos, medios de movilidad y tecnológicos para la prevención del delito.

De esta manera las políticas públicas de seguridad impulsadas por el Gobierno de la provincia, representan un paso firme en el proceso de innovación tecnológica hacia la transformación digital; con el objetivo central de brindar mejores respuestas a la comunidad.