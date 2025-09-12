Ingresar
Policiales

Un joven de 24 años resultó herido con un machete en medio de una violenta pelea en los barrios General Paz y La Católica

La víctima fue trasladada al hospital Regional. El agresor escapó de la escena y es buscado por la Policía.

Hoy 22:46
Foto ilustrativa.

Un episodio de extrema violencia se vivió este viernes entre los barrios General Paz y La Católica, donde vecinos denunciaron una pelea con armas blancas que alteró la tranquilidad de la siesta.

Según informaron fuentes policiales, alrededor de las 15 horas, efectivos de la Comisaría N° 3 acudieron de urgencia y encontraron a un joven de 24 años con una lesión en la mano izquierda producto de un machetazo. Fue trasladado de inmediato al hospital Regional, donde recibió atención médica y posteriormente recibió el alta.

El atacante de apellido Díaz y de 28 años, se dio a la fuga antes de la llegada de la Policía. Testigos señalaron que los enfrentamientos comenzaron con una discusión verbal que rápidamente escaló a la violencia física, provocando temor entre los vecinos que se resguardaron en sus viviendas.

La justicia busca esclarecer los motivos de la disputa y determinar si existían antecedentes entre las partes involucradas.

