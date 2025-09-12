Ingresar
La intendente firmó convenio con el Colegio de Arquitectos para agilizar trámites vía digital

La Ing. Norma Fuentes y el presidente del Colegio de Arquitectos, Arq. José Luis Ganem; firmaron un convenio de colaboración recíproca para dar celeridad a consultas y trámites relacionados con esa actividad profesional.

Hoy 23:07
Firma de convenio

El acuerdo establece otorgar al Colegio de Arquitectos el acceso a la página web oficial de la Dirección General de Rentas a través de un usuario externo y una contraseña, lo que les permitirá a los matriculados consultar el estado de cumplimiento de las tasas de servicios correspondientes a los inmuebles situados dentro de los límites del ejido municipal, como así también solicitar y emitir el Certificado de Libre Deuda para los planos de los mismos.

En este sentido, la jefa comunal destacó "la importancia de avanzar con la despapelización de los trámites profesionales, brindándoles a los organismos colegiados la posibilidad de realizarlos de forma online, lo que simplificará notablemente las gestiones".

"Queremos un municipio dinámico, que vaya actualizándose al ritmo de la tecnología y de la urbanización, considerando que, en los últimos años, el índice de construcción ha crecido enormemente en la ciudad y debemos estar a la altura de las circunstancias", agregó.

Por su parte, el Arq. José Luis Ganem manifestó su satisfacción "por trabajar articuladamente con el municipio con el propósito de facilitar y agilizar los trámites y gestiones que nuestros profesionales deben realizar para registrar documentación técnica".

