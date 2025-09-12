Neder: "Esta elección es para elegir qué forma de vida queremos en nuestro país"

El senador nacional encabezó dos plenarios de Fuerza Patria Peronista, uno en El Bobadal (departamento Jiménez) y otro en El Mojón (Pellegrini).

12/09/2025

Fuerza Patria Peronista realizó este viernes dos plenarios militantes, uno en El Bobadal (departamento Jiménez) y otro en El Mojón (Pellegrini), encabezados por el candidato a senador nacional José Emilio Neder, junto a los candidatos a diputado nacional Marcelo Barbur; y a diputados provinciales por la región Tomasa Salvatierra, Mario “Mandy” Verón, y “Kory” Martin, entre otros.

El acto inicial fue en un colmado Club Unión de El Bobadal, donde tras la bienvenida del joven candidato a comisionado local “Joacko” Santillán, en su mensaje Neder consideró al peronismo “como la fuerza política a favor de los derechos del pueblo, que resiste y enfrenta los embates de este Gobierno Nacional cuyo único horizonte es crueldad y maltrato al pueblo favoreciendo intereses de la usura financiera internacional”.

El segundo acto fue en un también colmado predio del Hípico San Carlos de El Mojón, donde la apertura estuvo a cargo de otra joven candidata a comisionada por el peronismo, Mery Verón.

Luego habló Neder, puntualizando: “Esta elección no es un partido de fútbol donde uno gana, otro pierde y al domingo siguiente hay revancha. Es elegir qué forma de vida queremos para nuestro país, si la del odio y el sálvese quien pueda que propone la derecha o el de Fuerza Patria Peronista con una Universidad que enseña, con un Hospital que cura, con un camino que une, con una planta que provee agua potable, con un dirigente que se compromete ante su pueblo para gestionar y resolver, con un modelo donde la producción y el trabajo sean los ejes”, concluyó.