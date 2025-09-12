Con la mente en la Libertadores, River visita a Estudiantes en La Plata

El Pincha recibe al Millonario en la previa a la ida de los cuartos de final de la Copa, instancia en la que uno visitará a Flamengo, y el otro recibirá a Palmeiras.

Hoy 04:08

En la previa de los cuartos de final de la Copa Libertadores, Estudiantes y River se medirán este sábado desde las 19 en el estadio UNO Jorge Luis Hirschi, por la octava fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional 2025. El encuentro contará con el arbitraje de Nicolás Ramírez y será televisado por TNT Sports.

Ambos equipos llegan con la atención dividida. El Millonario, que no termina de convencer en su juego pero acumula apenas dos derrotas en todo el año, tendrá el martes un choque decisivo ante Palmeiras en Núñez. Por eso, Marcelo Gallardo apostará por un mix de titulares y suplentes, con dudas en varios puestos: Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos en el lateral derecho, y Kevin Castaño o Giuliano Galoppo en el mediocampo. El “Muñeco” busca emparejar su historial contra Eduardo Domínguez, uno de los técnicos que más lo complicó en los mano a mano recientes.

En el caso del Pincha, la situación es similar. Si bien tendrá un día más de descanso antes de su viaje a Brasil para visitar a Flamengo, no puede descuidar el torneo local: hoy está sexto en la Zona A y necesita sumar para afianzarse en zona de octavos. Por eso, Domínguez no planea guardar titulares y hasta incluyó a Santiago Ascacíbar, quien había arrastrado molestias físicas pero está recuperado. Además, será un duelo especial para Leandro González Pírez, que enfrentará a sus excompañeros bajo la conducción de Gallardo, junto a otros ex River como Lucas Alario y Ramiro Funes Mori, que irán al banco.

Probables formaciones

Estudiantes (Eduardo Domínguez): Fernando Muslera; Román Gómez, Leandro González Pírez, Facundo Rodríguez, Santiago Arzamendia; Mikel Amondarain, Santiago Ascacíbar; Tiago Palacios, Cristian Medina, Edwuin Cetré; Guido Carrillo.

River (Marcelo Gallardo): Franco Armani; Gonzalo Montiel o Fabricio Bustos, Lucas Martínez Quarta, Lautaro Rivero, Marcos Acuña; Kevin Castaño o Giuliano Galoppo, Juan Carlos Portillo; Enzo Pérez, Ignacio Fernández; Maximiliano Salas y Sebastián Driussi.

El cruce en La Plata servirá como termómetro para dos equipos que apuntan todo a la Libertadores, pero que también buscan sostenerse en el plano local.