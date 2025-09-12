River festejó ante Estudiantes en un partido caliente, es líder y llega afilado al choque ante Palmeiras

El Millonario, que jugó gran parte del partido con diez por la expulsión de Martínez Quarta, se impuso en su visita al Pincha por 2-1 con goles de Galoppo y Nacho Fernández. Descontó Núñez.

Hoy 21:47

River Plate logró este sábado un triunfo clave en el Torneo Clausura 2025, al vencer por 2-1 a Estudiantes en el estadio UNO, en un partido con varios suplentes y con un equipo local preocupado de cara a su serie de Copa Libertadores frente a Flamengo.

El conjunto de Marcelo Gallardo arrancó el encuentro inspirado y no tardó en reflejarlo en el marcador. Las primeras dos llegadas fueron letales: Giuliano Galoppo y Nacho Fernández marcaron para el Millonario, que tomó la ventaja con autoridad.

Sin embargo, la tranquilidad duró poco. A los 39 minutos del primer tiempo, Lucas Martínez Quarta vio la tarjeta roja y River tuvo que afrontar el resto del partido con 10 jugadores, modificando por completo el desarrollo del encuentro. Desde allí, Estudiantes asumió el control y generó varias situaciones de peligro.

El partido se volvió tenso y caliente, con el local buscando el empate y el Millonario defendiendo su ventaja con oficio. Sobre el final, Santiago Núñez descontó para el Pincha, pero no alcanzó para revertir el resultado. Además, la lesión de Leandro González Pírez preocupa al equipo de Eduardo Domínguez de cara a la Libertadores.

Con este resultado, River llegó a los 18 puntos y se mantiene en la cima del Grupo B del Clausura, mientras que Estudiantes, con 12 unidades, deberá cuidar cada partido para asegurarse un lugar entre los ocho primeros.