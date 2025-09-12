Banfield se aprovechó del momento de Independiente y le dio otro duro golpe en Avellaneda

El Taladro venció por 1-0 a un Rojo que sigue aturdido tras los incidentes ante la U de Chile que derivaron en la eliminación de la Copa Sudamericana.

Hoy 19:09

En un clima tenso en el Libertadores de América, tras el escándalo ocurrido entre semana frente a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, Independiente volvió a dejar una imagen preocupante. El equipo de Julio Vaccari cayó por 1-0 ante Banfield en la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, resultado que lo hunde aún más en el fondo de la tabla.

Un cabezazo de Martín Río fue suficiente para que el conjunto dirigido por Pedro Troglio se lleve los tres puntos en Avellaneda y se acomode en el tercer puesto de la Zona A, metiéndose en plena pelea por la clasificación.

Por el lado del Rojo, la situación es alarmante. El equipo acumula nueve partidos consecutivos sin victorias y todavía no pudo ganar en lo que va del torneo. Con apenas un puñado de unidades, comparte la última posición junto a Aldosivi, y el malestar de los hinchas crece jornada tras jornada.

El presente de Independiente marca una de las peores rachas de los últimos años, con un plantel que no encuentra respuestas dentro de la cancha y un clima institucional enrarecido, que amenaza con convertir el semestre en uno de los más difíciles de su historia reciente.