Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 SEP 2025 | 34º
X
Somos Deporte

Banfield se aprovechó del momento de Independiente y le dio otro duro golpe en Avellaneda

El Taladro venció por 1-0 a un Rojo que sigue aturdido tras los incidentes ante la U de Chile que derivaron en la eliminación de la Copa Sudamericana.

Hoy 19:09
Banfield festejo

En un clima tenso en el Libertadores de América, tras el escándalo ocurrido entre semana frente a Universidad de Chile por la Copa Sudamericana, Independiente volvió a dejar una imagen preocupante. El equipo de Julio Vaccari cayó por 1-0 ante Banfield en la fecha 8 del Torneo Clausura 2025, resultado que lo hunde aún más en el fondo de la tabla.

Un cabezazo de Martín Río fue suficiente para que el conjunto dirigido por Pedro Troglio se lleve los tres puntos en Avellaneda y se acomode en el tercer puesto de la Zona A, metiéndose en plena pelea por la clasificación.

Por el lado del Rojo, la situación es alarmante. El equipo acumula nueve partidos consecutivos sin victorias y todavía no pudo ganar en lo que va del torneo. Con apenas un puñado de unidades, comparte la última posición junto a Aldosivi, y el malestar de los hinchas crece jornada tras jornada.

El presente de Independiente marca una de las peores rachas de los últimos años, con un plantel que no encuentra respuestas dentro de la cancha y un clima institucional enrarecido, que amenaza con convertir el semestre en uno de los más difíciles de su historia reciente.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Independiente Club Atlético Banfield

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con un final infartante, Los Pumas aguantaron y se tomaron revancha con un triunfazo ante Australia
  2. 2. En vivo: con la mente en la Libertadores, River visita a Estudiantes en La Plata
  3. 3. Dos jóvenes resultaron gravemente heridos tras colisionar violentamente contra un caballo en Ruta 21
  4. 4. El tiempo para este sábado 13 de septiembre en Santiago del Estero: la máxima alcanzará los 32° en una jornada súper primaveral
  5. 5. Video: dos delincuentes tomaron de rehenes a menores y murieron durante un tiroteo con la policía
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT