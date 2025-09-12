Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 SEP 2025 | 18º
X
Somos Deporte

Tras la barbarie ante la U de Chile, un golpeado Independiente enfrenta a Banfield en Avellaneda

El Rojo, necesitado de una victoria, recibe al Taladro en lo que será el regreso al Libertadores de América luego de la violenta noche en la Copa Sudamericana.

Hoy 00:13

Independiente recibirá a Banfield este sábado desde las 16.45 en el estadio Libertadores de América – Ricardo Enrique Bochini, por la octava jornada del Torneo Clausura 2025. El encuentro será arbitrado por Andrés Gariano, con Sebastián Martínez en el VAR, y televisado por TNT Sports Premium.

El Rojo atraviesa un presente crítico y aún no logró ganar en el campeonato, donde ocupa el último lugar. El regreso a su estadio tras los graves incidentes ocurridos ante Universidad de Chile marca un punto de quiebre: el club consiguió que se levante la clausura y podrá jugar nuevamente con su gente, aunque con aforo reducido. Con la urgencia de volver a la victoria, Julio Vaccari recupera piezas importantes: Kevin Lomónaco vuelve tras la reducción de su sanción, mientras que Felipe Loyola, Luciano Cabral y Gabriel Ávalos ya se sumaron tras disputar la doble fecha de Eliminatorias y serían titulares.

Por el lado del Taladro, el presente es más alentador. Los dirigidos por Pedro Troglio vencieron 1-0 a Tigre en la fecha pasada y acumulan dos triunfos en los últimos tres partidos, sumando un total de 10 puntos. Además, el club concretó la venta de su capitán Alexis Maldonado a Belgrano por USD 500.000, operación que incluyó el préstamo de Nicolás Meriano, quien ya se entrena con el plantel.

Probables formaciones

Independiente (Julio Vaccari): Rodrigo Rey; Federico Vera, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdez, Facundo Zabala; Felipe Loyola, Rodrigo Fernández Cedrés, Luciano Cabral; Santiago Montiel, Gabriel Ávalos, Matías Abaldo.

Banfield (Pedro Troglio): Facundo Sanguinetti; Santiago López García, Santiago Daniele, Sergio Vittor, Ignacio Abraham; Frank Castañeda, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez, Rodrigo Auzmendi.

Con la presión de cortar su mala racha y la expectativa del reencuentro con su gente, Independiente se juega un partido clave en casa, mientras que Banfield buscará aprovechar el mal momento del rival para dar el golpe en Avellaneda.

TEMAS Liga Profesional de Fútbol Club Atlético Independiente Club Atlético Banfield

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Frías: Fuerzas Especiales de la Policía rescataron a una mujer en una situación crítica y detuvieron a su captor
  2. 2. El gesto del Indio Solari hacia Lali Espósito tras su versión de un clásico de Los Redonditos de Ricota
  3. 3. Trágico caso: un niño murió años después de contraer sarampión debido a una rara secuela cerebral
  4. 4. Caso Libra: Javier Milei no respondió el cuestionario de la comisión investigadora
  5. 5. Cristina Kirchner se reunió con candidatos de Fuerza Patria para definir la estrategia contra el veto universitario de Milei
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT