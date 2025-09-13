Aldosivi, con el debut de Farré, visita a Sarmiento en un duelo clave por la permanencia

El Tiburón estrena DT ante el Verde en un choque clave que se disputará en Junín.

Sarmiento y Aldosivi se enfrentarán este sábado desde las 21.15 en el Estadio Eva Perón, por la octava jornada del Torneo Clausura 2025. El partido será dirigido por Luis Lobo Medina, con Salomé Di Iorio como VAR, y televisado por TNT Sports Premium.

El encuentro tiene un valor decisivo pensando en la permanencia, ya que ambos equipos se encuentran en la zona baja de los promedios. Sarmiento, que atraviesa ocho partidos sin ganar de local, buscará volver a sumar de a tres en su estadio. El Verde sufrió además la suspensión del partido ante Rosario Central por las intensas lluvias que dejaron en mal estado el campo de juego. Actualmente, el conjunto de Facundo Sava se ubica 28° en los promedios y 27° en la anual, por lo que una victoria ante Aldosivi sería clave.

Por su parte, Aldosivi llega con novedades importantes: debutará Guillermo Farré como nuevo entrenador tras la salida de Mariano Charlier, que renunció luego de la derrota 2-0 ante Boca. En su presentación, Farré declaró: “Mi único objetivo es dejar al equipo en Primera”. El Tiburón aún no ganó en la segunda mitad del año y suma apenas tres empates, ubicándose anteúltimo en la tabla de promedios y en la anual.

El choque entre Sarmiento y Aldosivi promete alta tensión y emociones, ya que ambos conjuntos necesitan los puntos para acercarse a la permanencia en la máxima categoría.