Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 14 SEP 2025 | 25º
X
Somos Deporte

Sarmiento le ganó a Aldosivi un partido clave en la lucha por la permanencia

El Verde se impuso por 2-0 con tantos de Godoy y Morales. Guillermo Farré hizo su debut como entrenador del Tiburón, que está último en el promedio y la tabla anual.

Hoy 21:31
Sarmiento de Junín festejo

En un duelo directo por la permanencia, Sarmiento de Junín se impuso como local por 2-0 a Aldosivi en la continuidad de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro estuvo marcado por la urgencia de ambos equipos en la pelea de abajo. El Tiburón presentó el debut de Guillermo Farré como entrenador, pero no pudo cambiar la racha negativa y se fue de Junín con las manos vacías. Con esta derrota, Aldosivi comparte el último lugar de la tabla de promedios junto a San Martín de San Juan.

En tanto, el triunfo le permitió al Verde tomar aire y quedar un escalón por encima de ambos, lo que refuerza la importancia de los tres puntos conseguidos en el Eva Perón. La lucha por la salvación también involucra a Talleres, que debe su encuentro y permanece en la zona baja de la tabla anual.

TEMAS Club Atlético Sarmiento de Junín Club Atlético Aldosivi Liga Profesional de Fútbol

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. El desgarrador pedido de Thiago Medina tras su accidente en moto
  2. 2. Vaticano: un espectáculo de drones recreó al Papa Francisco en el aire ante miles de fieles
  3. 3. Destacado policía de Santiago del Estero se capacita en seguridad en Israel
  4. 4. La Policía recuperó una moto robada y un celular en el barrio Independencia
  5. 5. Karina Milei impulsa una agrupación estudiantil en medio del conflicto universitario
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT