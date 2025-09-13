Sarmiento le ganó a Aldosivi un partido clave en la lucha por la permanencia

El Verde se impuso por 2-0 con tantos de Godoy y Morales. Guillermo Farré hizo su debut como entrenador del Tiburón, que está último en el promedio y la tabla anual.

Hoy 21:31

En un duelo directo por la permanencia, Sarmiento de Junín se impuso como local por 2-0 a Aldosivi en la continuidad de la fecha 8 del Torneo Clausura de la Liga Profesional.

El encuentro estuvo marcado por la urgencia de ambos equipos en la pelea de abajo. El Tiburón presentó el debut de Guillermo Farré como entrenador, pero no pudo cambiar la racha negativa y se fue de Junín con las manos vacías. Con esta derrota, Aldosivi comparte el último lugar de la tabla de promedios junto a San Martín de San Juan.

En tanto, el triunfo le permitió al Verde tomar aire y quedar un escalón por encima de ambos, lo que refuerza la importancia de los tres puntos conseguidos en el Eva Perón. La lucha por la salvación también involucra a Talleres, que debe su encuentro y permanece en la zona baja de la tabla anual.