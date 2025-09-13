Ingresar
El Inter Miami de Messi y De Paul quiere recuperar la sonrisa ante Charlotte FC

Las Garzas buscarán dejar atrás la derrota en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders.

Hoy 00:13

Inter Miami y Charlotte FC se enfrentarán este sábado desde las 20.30 en el Bank of America Stadium, por una nueva fecha de la MLS 2025. El partido será televisado por Apple TV.

El equipo de Javier Mascherano regresa a la acción tras el parate por la fecha FIFA y la dura derrota en la final de la Leagues Cup ante Seattle Sounders, que terminó con incidentes y la sanción de Luis Suárez por tres partidos tras escupir a un asistente del equipo rival. Con este panorama, Las Garzas buscarán centrarse únicamente en la MLS y sumar puntos para pelear por repetir el título de la Supporters’ Shield, del que se encuentran a once puntos, aunque con cuatro partidos menos.

Por su parte, Charlotte FC llega con un impresionante andar: ocho victorias consecutivas lo colocan en la cuarta posición de la Conferencia Este. Gran parte de este rendimiento se debe al mediocampista español Pep Biel, autor de diez goles y once asistencias en 24 encuentros. Pese a su buen rendimiento en la liga, el equipo quedó eliminado de la Leagues Cup en la fase de grupos, por lo que ahora concentra todos sus esfuerzos en la MLS.

Probables formaciones

Inter Miami: Oscar Ustari; Ian Fray o Marcelo Weigandt, Gonzalo Luján, Maximiliano Falcón, Jordi Alba; Yannick Bright, Sergio Busquets, Rodrigo De Paul, Telasco Segovia; Lionel Messi, Tadeo Allende. DT: Javier Mascherano.

Charlotte FC: Kristijan Kahlina; Nathan Byrne, Adilson Malanda, Andrew Privett, Tim Ream; Liel Abada, Ashley Westwood, Brandt Bronico, Wilfried Zaha; Pep Biel, Patrick Agyemang. DT: Dean Smith.

