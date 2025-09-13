Ingresar
Con un final infartante, Los Pumas aguantaron y se tomaron revancha con un triunfazo ante Australia

El seleccionado argentino se impuso como visitante por 28-26 sobre los Wallabies y mantiene intactas sus chances en el Rugby Championship.

Hoy 04:32
Pumas Australia

Los Pumas lograron un triunfazo este sábado en el Allianz Stadium de Sidney, donde se impusieron por 28-26 ante Australia en un partido vibrante, válido por una nueva fecha del Rugby Championship. El seleccionado argentino, dirigido por Felipe Contepomi, resistió la arremetida final de los Wallabies y mantiene intactas sus chances en el certamen.

El encuentro comenzó a puro vértigo. A los 3 minutos, Santiago Carreras abrió el marcador con un penal, pero rápidamente Joseph-Aukuso Suaalii quebró la defensa argentina para apoyar el primer try australiano. Sin embargo, la respuesta albiceleste no tardó en llegar: en su partido número 50 como capitán, Julián Montoya interceptó un despeje de Tane Edmed y apoyó en el ingoal. Con la puntería de Carreras, Los Pumas tomaron el control y se fueron al descanso 19-7 arriba, tras un primer tiempo en el que dominaron con claridad.

En el complemento, Argentina mantuvo su libreto con mucha presión y eficacia en los penales de Carreras, que estiró la diferencia. Con el ingreso de Pablo Matera y varios cambios que mantuvieron la intensidad, el equipo argentino llegó a ponerse 25-7 y parecía tener el duelo controlado. Sin embargo, la amarilla al propio Carreras encendió las alarmas: en apenas unos minutos, Australia descontó con tries de Andrew Kellaway y Filipo Daugunu, lo que redujo la brecha a solo nueve puntos.

En un cierre cargado de dramatismo, Daugunu volvió a apoyar y los Wallabies quedaron a dos unidades. Los fantasmas sobrevolaban el estadio, pero Los Pumas supieron resistir con orden y garra para quedarse con un triunfo histórico en condición de visitante.

Síntesis

Australia (26): Slipper, Pollard, Tupou, Williams, Hooper, Valetini, McReight, Wilson, White, Edmed, Toole, Paisami, Suaalii, Jorgensen y Kellaway. Ingresaron: Bell, Nonggorr, McDermott, Salakaia-Loto, Nasser, O’Connor, Daugunu y Tizzano. DT: Joe Schmidt.

Argentina (28): Vivas, Montoya (c), Sclavi, Petti, Rubiolo, González, Kremer, Oviedo, García, S. Carreras, M. Carreras, Chocobares, Cinti, Isgró y Mallía. Ingresaron: Moyano, Matera, Coria Marchetti, Molina, Wenger, Mendy, Ruiz y Piccardo. DT: Felipe Contepomi.

Tantos – Primer tiempo: 3’ penal S. Carreras (LP), 4’ try Suaalii conv. Edmed (AUS), 7’ try Montoya conv. S. Carreras (LP), 13’, 25’ y 37’ penales S. Carreras (LP). Parcial: Australia 7-19 Argentina.

Segundo tiempo: 3’, 12’ y 23’ penales S. Carreras (LP), 26’ try Kellaway conv. O’Connor (AUS), 28’ try Daugunu (AUS), 39’ try Daugunu conv. O’Connor (AUS).

Amonestados: Jorgensen (AUS), S. Carreras (LP).
Árbitro: Christophe Ridley (Inglaterra).
Estadio: Allianz Stadium, Sidney.

