La industria de Fondos Comunes de Inversión (FCI) frente al sacudón electoral en Buenos Aires

El resultado del domingo pasado en la provincia de Buenos Aires modificó de manera inmediata el humor del mercado. Una mirada exhaustiva de una semana marcada por la volatilidad e incertidumbre.

Hoy 05:57

Por Pedro Chavez Atia (*) para Diario Panorama

Fuerza Patria se impuso con una diferencia de aproximadamente 14 puntos sobre La Libertad Avanza, un desenlace que no estaba incorporado en los precios: quedó lejos del promedio de las encuestas e incluso de lo que esperaba el propio Gobierno. Desde el lunes siguiente, los inversores comenzaron a operar en un marco dominado por la incertidumbre, una condición que, de acuerdo con los indicadores actuales, persistirá al menos hasta las elecciones nacionales de octubre.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Este escenario obliga a observar el panorama completo: política monetaria, cambiaria y fiscal, junto con la posibilidad de reformas pendientes. En este contexto, la industria de FCI volvió a ser un buen termómetro: no solo por los rendimientos de sus carteras, sino sobre todo por los flujos de inversión. Se trata de un sector altamente flexible, que reacciona con rapidez a los cambios de coyuntura.

El antes y el después de Buenos Aires: qué pasó con el patrimonio

En las cuatro ruedas posteriores a los comicios, la industria perdió alrededor de $300.000 millones en patrimonio administrado. Este resultado fue producto de rescates netos cercanos a $1,2 billones y de la baja en los rendimientos. A pesar de ello, el total administrado se mantiene por encima de $63 billones, con un crecimiento mensual leve y un avance del 13% en lo que va del año.

En dólares, la caída equivale a unos US$2.200 millones, con un patrimonio en torno a US$44.800 millones, en un contexto en el que el tipo de cambio subió 4,6% en esas jornadas. Septiembre había mostrado señales de recuperación incipiente, pero el resultado electoral interrumpió esa tendencia, volviendo a alinearse con lo ocurrido en agosto, cuando los rescates alcanzaron los $5,5 billones, récord nominal.

Lo que revelan los flujos: sensibilidad y expectativas en tiempo real

Dos aspectos se destacan. En primer lugar, la volatilidad, que venía en ascenso y, tras este escenario político, se mantiene en niveles elevados. En segundo término, no todos los segmentos respondieron del mismo modo. Las expectativas sobre el rumbo económico determinaron tanto la búsqueda de cobertura como el repliegue frente al riesgo. El efecto inmediato fue una redefinición de estrategias, con un giro hacia posiciones más conservadoras.

En el segmento en pesos, los Money Market fueron los más afectados: rescates superiores a $907.000 millones, con un promedio diario de $227.000 millones. Dentro de la renta fija, se observaron pérdidas de $132.000 millones en corto plazo, $48.500 millones en CER, $25.600 millones en T+0 (Lecaps) y $15.800 millones en Dólar Linked. En este último caso, aunque el saldo final fue negativo, se registraba un aumento del interés como cobertura frente a la presión cambiaria, con episodios de suscripciones netas antes de la elección.

La renta variable también reflejó el impacto: acumuló una pérdida de 8% en la semana, con una baja del 11% el lunes posterior al comicio.

En contraste, los fondos en dólares tuvieron un comportamiento distinto, impulsados por el movimiento del tipo de cambio y la búsqueda de alternativas conservadoras.

El golpe en rendimientos: quiénes amortiguaron mejor

En cuanto a resultados, los Dólar Linked se posicionaron como la estrategia más destacada del mes, con una suba de 5,4% en septiembre (casi 4% en las cuatro ruedas posteriores a las elecciones), revirtiendo la baja de -1,7% en agosto.

El resto de las estrategias en pesos también mostró cifras positivas, con la excepción de la renta variable, que concentró las pérdidas.

En dólares, el desempeño fue heterogéneo: los Money Market USD promediaron un retorno mínimo positivo, la renta fija de corto plazo en dólares logró sostenerse relativamente bien, y la mejor cobertura volvió a ser LatAm.

Reconfiguración de la industria

Más allá del impacto inmediato, el punto central está en cómo se reorganizará la industria en las próximas semanas. Actualmente, los fondos en dólares representan alrededor del 18% del mercado, con perspectivas de seguir ganando participación a través de estrategias conservadoras como Money Market USD y LatAm. Por su parte, los fondos de Renta Fija Discrecional en dólares (cerca del 5% del total) podrían perder peso.

En pesos, los Money Market mantienen el liderazgo con el 54% del patrimonio administrado, y su participación podría aumentar si persiste la volatilidad. La renta fija ocupa el segundo lugar con el 30%, destacándose los fondos discrecionales (8%) y de corto plazo (7%), mientras que los CER y Dólar Linked permanecen como los segmentos más sensibles a la coyuntura.

Estrategias para un escenario desafiante

En un contexto de volatilidad e incertidumbre, los Fondos Comunes de Inversión ofrecen distintas alternativas, que varían según el riesgo que se esté dispuesto a asumir y la necesidad de liquidez.

Money Market en pesos

Son la opción más conservadora. Rinden en promedio entre 35% y 36% anual, con un rango que va del 24% al 44% según el fondo. Pagan menos que un plazo fijo a 30 días (que se ubica entre 42% y 47% según el banco), pero tienen la ventaja de que el dinero está siempre disponible. Los Money Market dinámicos ofrecen un rendimiento algo mayor, en torno al 41/42%.

Renta fija T+0 (Lecaps)

Se enfocan en Letras Capitalizables (Lecaps) y permiten rescatar el dinero en el mismo día. Ofrecen tasas de entre 50% y 55% anual, aunque con algo más de volatilidad (4% en promedio).

Renta fija de corto plazo (T+1)

Permiten acceder al dinero en 24 horas y buscan un balance entre riesgo y rendimiento. Su tasa de referencia se ubica entre 50% y 60% anual, con mayor volatilidad que las opciones más conservadoras (entre 5% y 7%).

Fondos CER (ajustados por inflación)

Invierten en bonos indexados por CER. Son más volátiles (16,7%), pero en septiembre lograron un repunte del 1,6%. Actualmente ofrecen rendimientos en torno a inflación más 23%, con plazos promedio de poco más de un año.

Dólar Linked

Replican la evolución del tipo de cambio oficial. En septiembre subieron 5,4% y se posicionan como una estrategia táctica para cubrirse frente a movimientos cambiarios. Su volatilidad es del 15,7%.

Money Market en dólares

Buscan liquidez inmediata en moneda dura, con tasas bajas (alrededor de 2% anual), pero sin riesgo de mercado.

Fondos LatAm

Invierten principalmente en activos de países del Mercosur y Chile. Ofrecen rendimientos de entre 5% y 5,5% anual, con una volatilidad muy baja (1,6%). Son una alternativa para diversificar fuera del riesgo local.

Conclusión: El triunfo de Fuerza Patria en Buenos Aires aceleró la salida de capitales y dejó en evidencia la fragilidad de la industria de fondos. Los datos muestran que la volatilidad seguirá siendo elevada y que la clave para los inversores será equilibrar liquidez inmediata con cobertura cambiaria.

Hasta las elecciones de octubre, los Fondos Comunes de Inversión se moverán al compás de la política. En este escenario, las estrategias más conservadoras en pesos y las alternativas en dólares de bajo riesgo aparecen como los caminos más prudentes para enfrentar un período que continuará marcado por la incertidumbre.

(*) Por Pedro Chavez Atia AP 2057 – Comisión Nacional de Valores (CNV) – República Argentina.

Aclaración: el objetivo del presente es brindar a su destinatario información general, y no constituye, de ningún modo, oferta, invitación o recomendación para la compra o venta de los valores negociables y/o de los instrumentos financieros mencionados en él.