Alberto Cormillot recordó el día que le fueron infiel: “La pesqué con otro”

El médico contó por primera vez un episodio muy privado que marcó su vida amorosa.

Hoy 06:13
Alberto Cormillot.

“Cuando tuve 40 años tuve una depresión que me duró seis meses. Hasta ese momento, la felicidad para mí eran momentos”, relató el nutricionista.

Luego, expuso la peor experiencia amorosa de su vida: “Mi mujer me había jorobado, la pesqué con otro. Me comí un garrón, no tenía ganas de despertarme. Me deprimía verme”.

Para matizar, y haciendo retrospección entre el doloroso pasado y su presente pleno, Cormillot comentó: “Mi definición de felicidad es levantarme a la mañana”.

El momento junto a Mirtha Legrand
Mirtha Legrand descolocó a Alberto Cormillot con una pregunta sobre la paternidad a los 86 años. “¿Nunca le dijeron en la plaza ‘qué lindo su nieto’?”, quiso saber la conductora.

La Chiqui recibió al médico nutricionista en La Noche de Mirtha (eltrece) donde aprovechó la oportunidad para celebrar su vitalidad y felicitarlo por su reciente debut como artista circense.

Sin embargo, el médico no escapó a las preguntas sin filtro. “Yo no lo quiero ofender, ¿pero nunca le dijeron en la plaza ‘qué lindo su nieto’?”, le consultó.

“Todos los jueves lo voy a buscar y vamos a la plaza, y eso pasa solamente unas 30 o 40 veces por día”, dijo entre risas, y aseguró: “Ya lo tengo asumido”.

Además, dejó en claro que junto a Estefanía Pasquini llevaba tiempo queriendo un hijo: “Tuvimos la posibilidad, los dos estábamos de acuerdo y sabíamos que la edad no iba a ser un impedimento”.

El viernes 1 de agosto Cormillot hizo su gran debut en el Circo Servian donde se lució con coreografías de tap, tango y hasta acrobacias aéreas. Al respecto adelantó: “El 31 de agosto cumplo 87 y quería celebrarlo colgándome en las dos funciones. Mi celebración va a ser esa”.

