Video: dos delincuentes tomaron de rehenes a menores y murieron durante un tiroteo con la policía

Los delincuentes fueron identificados como Matías Cornejo y Nahuel Niz. Uno de ellos era buscado por homicidio y escapó cuando las autoridades llegaron a su casa.

Hoy 08:03

Luego de que las autoridades de Mar del Plata confirmaran la muerte de un delincuente de 29 años en el barrio Libertad tras un tiroteo con la Policía en el que el sospechoso tomó como rehenes a dos menores, se conocieron las violentas imágenes que tanto él como su cómplice -también fallecido por heridas de bala - habían compartido en sus redes sociales durante el hecho.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

El video que encabeza esta nota había sido publicado en la cuenta de Matías Cornejo, quien estaba siendo buscado por un homicidio ocurrido en mayo de este año. Allí se ve a un hombre con el rostro cubierto por una máscara blanca, disparando una ametralladora desde la ventanilla de un vehículo. Junto a él están sus acompañantes, que también aparecen en la grabación exhibiendo sus armas.

La filmación dura pocos segundos y muestra el tiroteo fatal desde el lado de los delincuentes. Entre ellos, el hombre que respondía al apodo “Pata de Palo”, quien murió en las últimas horas producto de las heridas de bala que sufrió cuando intentaba escapar de las autoridades. El tiroteo se originó luego de que la policía lo fuera a buscar a su casa: al verse encerrado, este primero se atrincheró en una vivienda y mantuvo como rehenes a dos menores de edad durante casi tres horas. Luego huyó.

Te recomendamos: Mar del Plata: una mujer podría recibir prisión perpetua por matar a su hija con alcohol y éxtasis

Junto a él estaba su cómplice también fallecido, identificado como Nahuel Niz, quien participó del tiroteo y murió durante la madrugada en el Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Según fuentes policiales, el hombre recibió un disparo mortal.

El episodio que desencadenó el enfrentamiento ocurrió este jueves por la tarde, cuando personal de la Dirección Departamental de Investigaciones (DDI) acudió con una orden de detención contra Cornejo, quien era investigado por un crimen.

Una vez en el domicilio ubicado cerca de Avenida Libertad y Calle 218, el sospechoso respondió efectuando varios disparos. Uno de los impactos dio en la pierna de uno de los efectivos, por lo que debió ser trasladado al Hospital Interzonal General de Agudos (HIGA). Los médicos confirmaron que la bala le atravesó la tibia.

Según confirmaron fuentes policiales y judiciales, después de disparar contra los agentes, el hombre se desplazó por el fondo de su casa hacia otra vivienda, ubicada en la calle República Árabe Siria al 800, y Canadá. En el interior había una persona mayor y dos menores, a quienes mantuvo como rehenes durante un lapso de casi 3 horas.

En consecuencia, se desplegó un amplio operativo policial en el que participaron fuerzas especiales de Unidad Táctica de Operaciones Inmediatas (UTOI), unidades de la DDI, el Grupo de Apoyo Departamental (GAD), grupos motorizados y ambulancias. Comandando el procedimiento que comenzó alrededor de las 17.30 horas, se encontraban los jefes policiales de todas las dependencias y el fiscal Carlos Russo.

La irrupción final ocurrió cerca de las 20, con el apoyo de un equipo de la División Explosivos debido a que desde el interior de la vivienda se había arrojado una granada hacia el acceso principal. Las autoridades mantuvieron el perímetro de seguridad en la manzana y evacuaron a los vecinos de la zona.

Tras ingresar al domicilio, los agentes rescataron a los rehenes, entre ellos, dos chicas de entre 16 y 17 años, y hallaron muerto al presunto homicida, quien presentaba una herida de arma de fuego.

Durante las primeras horas posteriores al operativo, el fiscal sostuvo que no podía precisar las circunstancias exactas de la muerte del hombre y que continuarían las diligencias para determinar qué ocurrió dentro de la vivienda antes del ingreso policial.

La investigación, que derivó en el episodio ocurrido este jueves, comenzó con el crimen de un individuo cometido el 4 de mayo pasado. El fiscal Russo y su equipo trabajaron junto a la DDI para identificar a los responsables. Entre los presuntos implicados estaba Cornejo, quien tenía un frondoso prontuario y había perdido una de sus piernas en un anterior enfrentamiento con la policía años atrás.