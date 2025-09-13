Por vender drogas: madre e hija fueron condenadas a cuatro años de cárcel

La Justicia de Control y Garantías de La Banda homologó un acuerdo de juicio abreviado y condenó a madre e hija a cuatro años y seis meses de cárcel por el delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Hoy 07:59

Durante una audiencia, la Dra. Flavia Loreley Torrez, fiscal de la Unidad de Narcomenudeo, solicitó que las imputadas Ana Valentina y, su hija, Mayra Carabajal sean condenadas a cuatro años y seis meses de prisión.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

La representante del Ministerio Público Fiscal sostuvo que las mujeres fueron detenidas en el mes de septiembre del 2024 cuando personal de Drogas Peligrosas allanó su casa, ubicada en el barrio La Isla, donde secuestraron cocaína y marihuana.

La investigación en contra de ambas se inició con llamadas anónimas que informaban que las acusadas "no habían escarmentado" y que seguían "vendiendo".

La Dra. Torrez hizo hincapié que la mayor de las Carabajal ya cumplió una condenada por el mismo delito. Más tarde, las propias imputadas reconocieron ante el juez —Dr. Gino Niccolai— que ambas atendían el quiosco de drogas que tenían en su casa.

Antecedentes

Ana Valentina Carabajal no es una figura desconocida para la Justicia ya que el pasado 1 de noviembre de 2018, tras un megaoperativo la policía desbarató el "Mercadito" de La Isla allanando más de 20 viviendas, en el que cayó presa junto a su hermano "Chueco" Carabajal.

En dicha oportunidad, de la casa del '"Chueco" se secuestró una bolsa de nailon negra, que contenía en su interior 124 bagullos de marihuana y una mochila color violeta, en cuyo interior hallaron un ladrillo de la misma sustancia prohibida, una balanza digital y dinero en efectivo.

Según la investigación, la zona se conocía como el "Mercadito" de las drogas por la modalidad de venta: había gente que te ofrecía para ir a comprar en sus propiedades, mientras que otros directamente tenían las bolsas con la droga en las manos.

Durante esa redada los antinarcóticos secuestraron 5 kilos de marihuana; y 1 kilo y medio de cocaína. También se hallaron pastillas y otros polvos blancos para 'estirar' la sustancia. Además de 216.574 pesos en efectivo, discriminados en billetes de distinta denominación, producto de la venta.

En el año 2020, la Justicia condenó a cuatro años de cárcel a Ana Valentina, quien tras recibir una nueva sentencia fue declarada reincidente.