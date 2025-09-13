Invitan a participar del Taller de Arte "La Primavera llega al CCB" de forma gratuita

Destinado a niños de 5 a 11 años, el taller ofrecerá una experiencia lúdica y artística sobre la llegada de la primavera. Las inscripciones están abiertas con cupos limitados.

Hoy 08:12

El Centro Cultural del Bicentenario (CCB) ofrece un Taller de Arte gratuito denominado "La Primavera llega al CCB", dirigido a niños de 5 a 11 años. El taller se llevará a cabo el martes 16 y el jueves 18 de septiembre, en el horario de 19:00 a 20:30 hs. La actividad está pensada para que los pequeños vivan una experiencia lúdica y creativa relacionada con la llegada de la primavera.

El objetivo principal del taller es que los niños comprendan de manera didáctica los cambios de estaciones en nuestro planeta, poniendo énfasis en la llegada de la primavera, uno de los momentos más coloridos y vibrantes del año. Durante la actividad, los niños podrán explorar las características, duración y particularidades de esta estación, y cómo se manifiesta en Santiago del Estero.

En la segunda etapa del taller, los niños tendrán la oportunidad de experimentar con diversos materiales artísticos, aprendiendo diferentes técnicas para representar de manera creativa la primavera. A través de la combinación de formas, colores y texturas, los pequeños crearán sus propias obras de arte que reflejarán el espíritu alegre de esta época.

Las inscripciones se realizan en el Centro Cultural del Bicentenario de lunes a viernes, de 9 a 13 hs, o telefónicamente al 4223763 interno 249 (Área de Educación). Los cupos son limitados, por lo que se recomienda realizar la inscripción con anticipación.