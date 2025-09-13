Ingresar
SANTIAGO DEL ESTERO | 13 SEP 2025 | 18º
X
Mundo

La esposa de Charlie Kirk rompió el silencio tras su asesinato: "Su movimiento no morirá"

Erika Kirk, viuda del activista de ultraderecha, se comprometió a mantener vivo el legado de su esposo y aseguró que su grito de guerra resonará en todo el mundo.

Hoy 08:19
Erika Kirk

Erika Kirk, esposa del activista de ultraderecha estadounidense Charlie Kirk, rompió su silencio este viernes a la noche, dos días después del asesinato de su marido en una universidad de Utah. Frente a la silla vacía de su esposo, la viuda, con un crucifijo colgado del cuello, emitió un mensaje cargado de dolor y determinación: "No tienen idea del fuego que encendieron en esta esposa; el llanto de esta viuda resonará en todo el mundo como un grito de guerra", declaró con la voz quebrada.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Charlie Kirk, conocido por su postura pro armas, cristiana y antiinmigrante, había sido un influyente activista cercano al expresidente Donald Trump. Su asesinato ha conmocionado a la opinión pública, y el principal sospechoso, Tyler Robinson, ya ha sido capturado.

Erika Kirk, visiblemente afectada, expresó: “El movimiento que mi esposo construyó no morirá. No lo hará. Me niego a permitir que eso suceda”. Tras lamentar la pérdida de un “padre perfecto” y “esposo perfecto”, Erika reafirmó su compromiso con los ideales que Charlie defendía.

El asesinato de Charlie Kirk ha generado una ola de reacciones a nivel nacional, y su viuda ha dejado claro que continuará con la labor de su esposo, a pesar del profundo dolor que atraviesa.

El caso sigue siendo investigado y se espera que Tyler Robinson, el detenido por el asesinato, enfrente los cargos correspondientes en los próximos días.

TEMAS Estados Unidos

LAS + LEÍDAS AHORA EN SANTIAGO DEL ESTERO

  1. 1. Con un final infartante, Los Pumas aguantaron y se tomaron revancha con un triunfazo ante Australia
  2. 2. Con la mente en la Libertadores, River visita a Estudiantes en La Plata
  3. 3. Alberto Cormillot recordó el día que le fueron infiel: “La pesqué con otro”
  4. 4. El tiempo para este sábado 13 de septiembre en Santiago del Estero: la máxima alcanzará los 32° en una jornada súper primaveral
  5. 5. Tras la barbarie ante la U de Chile, un golpeado Independiente enfrenta a Banfield en Avellaneda
© DiarioPanorama.com
Andes 101, CP: 4200 , Santiago del Estero
Tel: +54 (385) 421-3333 / 1400
diariopanoramaapp@gmail.com
Políticas de Privacidad
Desarrollado por Idear IT