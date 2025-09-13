Golpe al narcotráfico: cayó uno de los prófugos más buscados de Santa Fe

Se trata de Waldo Bilbao, presunto líder de una organización criminal que opera en distintos puntos de la provincia. Brian, su hermano y socio en la banda narco, aún no fue encontrado.

Hoy 08:23

La Policía de Santa Fe logró una captura clave en su lucha contra el narcotráfico con la detención de Waldo Bilbao, uno de los delincuentes más buscados de la provincia. La operación se llevó a cabo el viernes por la noche, en una casa de la calle Colón al 1200, en la ciudad de Rosario, donde Bilbao, de 45 años, fue arrestado.

HACÉ CLICK AQUÍ PARA UNIRTE AL CANAL DE WHATSAPP DE DIARIO PANORAMA Y ESTAR SIEMPRE INFORMADO

Bilbao ocupaba el tercer lugar en la lista de prófugos más buscados de Santa Fe y, por su detención, se ofrecía una recompensa de $50 millones de pesos. La intervención fue el resultado de una investigación conjunta entre la Unidad de Acciones Especiales de la Policía de Santa Fe y las Tropas de Operaciones Especiales (TOE). Esta pesquisa, impulsada por el Juzgado Federal N° 3 y la Procuraduría de Narcocriminalidad (PROCUNAR), culminó con un allanamiento que sorprendió a Bilbao, quien intentó esconderse, pero fue rápidamente arrestado.

Waldo Bilbao era considerado un actor clave en la red de narcotráfico de su hermano, Brian Bilbao, quien continúa prófugo. Según las autoridades, Waldo tenía un rol central en las operaciones de lavado de dinero, utilizando los fondos provenientes del narcotráfico para financiar diversas actividades ilícitas.

El narcotraficante ya tenía antecedentes por narcotráfico desde 2019, y había sido detenido en 2023 con casi 600 gramos de cocaína, aunque fue liberado posteriormente. Desde entonces, se unió a su hermano para fortalecer y expandir la organización criminal que abastecía de cocaína a Rosario, Córdoba y Buenos Aires.

La organización de los hermanos Bilbao tenía una estructura sólida y sofisticada, con una red de distribución que comercializaba cocaína a un precio de 5400 dólares el kilo. Además, utilizaban avionetas para trasladar la droga, operando desde un campo ubicado en Carrizales, a solo 65 kilómetros de Rosario.

La detención de Waldo Bilbao representa un avance importante en el desmantelamiento de esta poderosa red, aunque las autoridades siguen la pista de Brian Bilbao, quien permanece como el objetivo principal de la investigación.