Thiago Medina continúa internado tras un accidente en moto: su estado es crítico

El joven, que sufrió varias heridas graves tras chocar contra un auto, está en pronóstico reservado. Familiares y amigos piden oraciones por su pronta recuperación.

Hoy 08:27

Thiago Medina, ex participante de Gran Hermano 2022, se encuentra internado con pronóstico reservado tras sufrir un grave accidente de tránsito. Según informaron en el programa LAM (América), el joven circulaba en su moto cuando chocó contra un auto y salió volando, lo que le causó varias heridas comprometedoras que requirieron una operación de urgencia.

Tras la cirugía, su hermana melliza, Brisa Medina, se reportó en las redes sociales pidiendo oraciones por la salud de su hermano. En su publicación, Brisa escribió: “Fuerza mi Chuli, estamos con vos. No dejen de orar por él”, junto a una foto del joven. El mensaje fue acompañado por otras muestras de apoyo, como la de Camilota, la hermana mayor, que también pidió rezos por Thiago. Incluso, su expareja, Daniela Celis, no pudo contener las lágrimas al enterarse de la noticia y también solicitó oraciones.

El accidente ha generado una gran preocupación en el círculo cercano de Medina, y varios de sus excompañeros de Gran Hermano le enviaron palabras de aliento a través de las redes sociales. Sin embargo, también se generó un escándalo cuando un falso comentario atribuido a Marcos Ginocchio circuló, acusando al joven de haber fallecido, lo que fue rápidamente desmentido por los allegados a Thiago.

El estado de salud de Thiago Medina sigue siendo grave, y este sábado a las 11 se espera el primer parte médico oficial. Mientras tanto, su familia y seguidores continúan esperando noticias sobre su evolución y siguen pidiendo por su pronta recuperación.