Cinco plantas fáciles de cuidar y seguras para tener en casa si tienes mascotas

Hoy 08:44

Tener plantas en casa puede ser una excelente forma de decorar y mejorar la calidad del aire, pero para quienes tienen mascotas, siempre surge la preocupación de si esas plantas son seguras para los animales. La buena noticia es que existen varias especies pet-friendly, que no representan ningún peligro para perros ni gatos, y algunas de ellas son fáciles de mantener.

Álvaro Pedrera, especialista en cuidado de plantas, compartió algunas de las mejores opciones para hogares con mascotas en su perfil de Instagram (@ypikue). Aquí te dejamos sus recomendaciones:

1. Calathea Makoyana

Esta planta es famosa por el hermoso dibujo de sus hojas, que recuerdan a las plumas de un pavo real. Además de su impresionante belleza, la Calathea Makoyana es fácil de cuidar, lo que la convierte en una opción ideal para quienes recién comienzan a tener plantas en casa.

2. Maranta Fascinator

Conocida como la "Planta de la Oración" debido a que sus hojas se mueven entre el día y la noche, esta planta es completamente segura para tus mascotas. Su originalidad y movimiento la hacen una opción llamativa, ideal para darle un toque único a tu hogar.

3. Peperomia Watermelon

Si buscas una planta decorativa, resistente y fácil de cuidar, la Peperomia Watermelon es para ti. Con hojas que se asemejan a pequeñas sandías, esta planta no solo es visualmente atractiva, sino que también es perfecta para quienes no tienen mucho tiempo o experiencia en el cuidado de plantas.

4. Helecho Plumoso

El Helecho Plumoso es suave al tacto y tiene la capacidad de aumentar la humedad del ambiente, lo que beneficiará tanto a tus mascotas como a ti, especialmente en días secos. Es una planta que se adapta bien a cualquier espacio de la casa.

5. Orquídea Phalaenopsis

Si buscas una planta que aporte color y elegancia a tu hogar, la Orquídea Phalaenopsis es una excelente elección. Además de ser muy apreciada por su belleza, sus flores duran mucho tiempo y, lo más importante, es completamente segura para perros y gatos.

Con estas plantas seguras para mascotas, puedes disfrutar de un hogar lleno de verde, sin tener que preocuparte por los riesgos para tus animales. Además, muchas de ellas tienen la capacidad de mejorar la calidad del aire, lo que beneficiará tanto a las personas como a las mascotas que comparten tu espacio. ¡Una opción perfecta para los amantes de las plantas y los animales!